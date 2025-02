USA: la réponse cinglante de Trump à Zelensky

PHOTO : REUTERS / LEAH MILLIS

Depuis l’offensive russe en Ukraine en février 2022, le conflit a transformé les rapports de force internationaux et suscité des débats passionnés sur la gestion de la crise. Les conséquences humaines et économiques de cette guerre incitent de nombreux acteurs à repenser leurs stratégies. Dans ce climat de tension, le président américain Donald Trump s’est ouvertement attaqué au gouvernement ukrainien et à son dirigeant, en remettant en cause la logique même de la présence de Kiev aux négociations internationales.

Un conflit aux répercussions mondiales

La guerre en Ukraine a profondément modifié le paysage géopolitique. En moins d’un an, l’offensive a provoqué une réaction en chaîne : sanctions économiques contre la Russie, renforcement des dispositifs de sécurité en Europe et mobilisation sans précédent des aides américaines et européennes. Ce conflit, aux conséquences dévastatrices sur le plan humain, a conduit à une redistribution des cartes entre puissances. Dans ce climat de bouleversements, les débats sur l’ampleur et la destination des aides se multiplient, et chaque mot prononcé par les responsables politiques alimente un nouvel épisode de cette saga internationale.

Une réponse virulente et sans concession

Dans de ce climat de division, Donald Trump a lancé des accusations virulentes à l’encontre du gouvernement ukrainien. Il a notamment dénoncé l’attitude de Kiev dans le cadre des négociations, rappelant que l’Ukraine bénéficiait déjà d’un « siège à la table » pendant trois ans. « J’entends qu’ils sont fâchés de ne pas avoir de siège [à la table des négociations], alors qu’ils ont eu un siège pendant trois ans, et même bien avant cela », a-t-il affirmé. Selon lui, l’Ukraine aurait dû mettre fin aux discussions dès le début, évitant ainsi l’escalade qui a conduit au déclenchement du conflit. Trump a également remis en cause la gestion des fonds américains en évoquant des déclarations rapportées par le président Zelensky lui-même, qui aurait admis une méconnaissance de l’utilisation de la moitié des aides allouées. Il a en outre critiqué le manque d’élections et l’instauration d’une loi martiale, soulignant que la popularité du dirigeant ukrainien ne dépassait pas les 4 %.

Rééquilibrer l’aide et envisager un dialogue inédit

Au-delà de ces reproches, le président américain a plaidé pour une révision de la répartition des aides à l’Ukraine. D’après lui, Washington aurait déboursé près de 350 milliards de dollars pour soutenir Kiev, alors que l’Europe, de son côté, avait contribué de manière nettement plus modeste. Pour illustrer sa position, Trump a comparé cette situation à un déséquilibre flagrant sur une table de négociation, où l’énorme investissement américain ne serait pas compensé par une participation équitable des partenaires européens. Par ailleurs, il a laissé entendre qu’une rencontre avec le président russe pourrait se concrétiser avant la fin du mois de février, suggérant ainsi une volonté d’ouvrir un canal de dialogue direct. Se déclarant capable de mettre fin à la guerre, il s’est montré particulièrement enthousiaste à l’idée d’impliquer des troupes européennes de maintien de la paix, marquant une approche qui, bien que controversée, vise à redéfinir la gestion de ce conflit.

Les propos de Trump, incisifs et audacieux, relancent le débat sur la légitimité de l’aide américaine et sur la stratégie adoptée par l’Ukraine. En s’attaquant tant aux modalités des négociations qu’à la gestion interne du pays, le président américain propose une vision alternative, axée sur une répartition des responsabilités plus équilibrée entre Washington et ses alliés. Si ses déclarations sont susceptibles d’alimenter de nouvelles polémiques, elles reflètent également une remise en cause des mécanismes établis depuis le début de la crise.