VIDEO: avalé puis recraché par une baleine, il raconte son incroyable histoire

Les moments de détente en pleine nature peuvent parfois donner lieu à des situations inattendues. C’est ce qu’a vécu un kayakiste de 24 ans au large des côtes chiliennes lorsqu’une baleine à bosse a brièvement refermé sa gueule sur lui avant de le relâcher. L’incident, capturé en vidéo par son père, s’est déroulé dans les eaux du détroit de Magellan, un lieu prisé pour l’observation de la faune marine.

Alors qu’ils voguaient ensemble, Dell Simancas a sorti sa caméra pour filmer les vagues animées qui les entouraient. Quelques instants plus tard, une immense silhouette émergea soudainement de l’eau, engloutissant temporairement son fils, Adrian. La scène, diffusée et authentifiée par CNN, montre la baleine refermant brièvement sa gueule sur le kayakiste avant de le relâcher, le laissant dérouté mais indemne.

Dans la vidéo, on entend Dell crier à Adrian de rejoindre le bateau. Encore sous le choc, ce dernier parvient à nager jusqu’au radeau de son père et s’y accroche avant d’être mis en sécurité. Revenant sur l’incident, Adrian a décrit un ressenti confus et angoissant : une texture visqueuse sur le visage, des couleurs sombres tout autour de lui, puis un mouvement brusque vers le fond de l’eau. Son gilet de sauvetage l’a finalement aidé à refaire surface quelques secondes plus tard.

D’après la scientifique de la faune Vanessa Pirotta, la baleine à bosse ne s’est pas attaquée au kayakiste, mais se nourrissait probablement de krill ou de poisson. « Ces cétacés ne chassent pas des proies de la taille d’un humain. Leur anatomie ne leur permet pas d’avaler autre chose que de petites créatures marines », a-t-elle précisé selon le média américain, soulignant la taille restreinte de leur œsophage et l’absence de dents adaptées à la mastication.

Le détroit de Magellan est une destination touristique prisée pour les amateurs de nature et d’aventures maritimes. Observer des baleines à bosse ou pagayer au milieu des dauphins y fait partie des attractions mises en avant par les agences locales. Malgré l’épreuve qu’ils ont traversée, Adrian et son père ne comptent pas renoncer à leur passion. Lorsqu’on leur a demandé s’ils retourneraient faire du kayak, leur réponse fut immédiate : « Bien sûr. »