VIDEO: nouveau crash d’avion après la catastrophe aérienne de Washington

Un petit avion transportant six personnes s’est écrasé dans une zone résidentielle de Philadelphie, provoquant un incendie et des dégâts matériels importants. Cet incident survient deux jours après une collision aérienne majeure à Washington, qui a coûté la vie à 67 personnes. Selon les médias américains, l’appareil, un jet médical de type Learjet 55, a heurté des habitations peu après son décollage, déclenchant une explosion et des flammes visibles à plusieurs kilomètres à la ronde. Les autorités locales ont rapidement mobilisé les secours pour intervenir sur les lieux de l’accident, qualifié d’« incident majeur ».

L’appareil, exploité par la compagnie Jet Rescue Air Ambulance, transportait un patient pédiatrique, son accompagnateur et quatre membres d’équipage. Il avait décollé d’un aéroport de Philadelphie à destination de Springfield, dans le Missouri, avant de s’écraser vers 18 h 30. Les circonstances exactes de l’accident restent floues, mais des vidéos partagées sur les réseaux sociaux montrent une boule de feu suivie de plusieurs incendies au sol. Les services d’urgence ont confirmé que les flammes étaient « sous contrôle » quelques heures après l’impact.

Les autorités locales, dont la mairesse de Philadelphie, Cherelle Parker, ont indiqué que plusieurs maisons avaient été endommagées par l’écrasement de l’avion. Bien qu’aucun bilan officiel n’ait été communiqué concernant les victimes, la police a fait état de plusieurs blessés parmi les résidents. La compagnie aérienne a, pour sa part, déclaré qu’elle ne pouvait confirmer la présence de survivants parmi les occupants de l’appareil, ajoutant que les familles des victimes seraient informées en priorité.

Le gouverneur de Pennsylvanie, Josh Shapiro, a assuré que toutes les ressources nécessaires étaient déployées pour gérer la situation. Le ministre américain des Transports, Sean Duffy, a également réagi, affirmant surveiller de près les développements. Cet accident intervient dans un contexte déjà tendu pour l’aviation américaine, après la récente tragédie de Washington. Le président Donald Trump a exprimé ses condoléances sur son réseau social, déplorant la perte de « vies innocentes ».

Les enquêteurs de la Federal Aviation Administration (FAA) sont sur place pour déterminer les causes de l’accident. Les témoignages des habitants et les images capturées sur place devraient fournir des éléments clés pour comprendre la séquence des événements. En attendant, les autorités ont appelé les citoyens à éviter la zone affectée, située près d’un centre commercial, afin de faciliter le travail des secours et des enquêteurs.