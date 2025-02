Vodoun Gou au Bénin : Le dieu des métaux et protecteur contre les accidents

Photo : DR

Le Vodoun, système religieux et spirituel originaire du Bénin et largement pratiqué en Afrique de l’Ouest et dans la diaspora, est un ensemble de croyances complexes où chaque divinité joue un rôle spécifique dans l’équilibre de l’univers. Parmi ces divinités, Gou ou Ogou occupe une place de choix en tant que dieu des métaux, du feu et de la protection contre les accidents. Son influence s’étend bien au-delà des forgerons et artisans métallurgistes, touchant divers aspects de la vie quotidienne.

Ogou ou Gou est un orisha de la mythologie yoruba. C’est une figure incontournable du Vodoun, souvent considéré comme une divinité guerrière associée à l’innovation technologique, notamment la métallurgie. Son culte remonte à l’époque où les peuples de la région perfectionnaient les techniques de travail des métaux, essentielles pour la fabrication d’armes, d’outils agricoles et d’objets rituels.

Publicité

D’après les récits mythologiques, Gou aurait été envoyé sur terre par Mawu-Lisa, le dieu suprême du panthéon fon, pour enseigner aux hommes, l’art du feu et de la forge. Il est perçu comme le patron des forgerons, des mécaniciens et de tous ceux qui manipulent le métal au quotidien. Par extension, son influence s’étend à la protection contre les accidents liés aux outils et aux machines.

Symbologie et représentations de Gou

Gou est généralement représenté sous les traits d’un homme robuste, souvent muni d’un marteau et d’une enclume, symboles de la forge. Il est aussi parfois entouré de flammes ou tenant des armes en fer, en référence à son rôle de divinité guerrière. Ses couleurs associées sont principalement le rouge et le noir, évoquant le feu et la force brute.

Les objets sacrés dédiés à Gou incluent souvent des morceaux de fer, des clous et des outils de forgeron. Ces éléments sont utilisés dans les rituels pour invoquer sa protection et sa puissance transformatrice.

Le culte de Gou et ses pratiques rituelles

Les adeptes de Gou lui rendent hommage à travers des cérémonies animées par des danses, des offrandes et des sacrifices. Ces rituels se déroulent généralement dans des temples dédiés, où un autel spécifique lui est consacré. Les prêtres et prêtresses de Gou sont des figures respectées, chargées de canaliser son énergie et de guider les fidèles dans la quête de sa protection.

Publicité

Les offrandes faites à Gou incluent souvent du fer, du rhum, du sang animal (poulet ou chèvre) et des objets métalliques symbolisant la transformation et la puissance. Lors des grandes cérémonies, les adeptes exécutent des danses spectaculaires, parfois en manipulant des braises incandescentes pour démontrer l’invincibilité que leur confère la bénédiction de Gou.

Gou, protecteur contre les accidents

Si Gou est vénéré par les artisans et les guerriers, il est également invoqué pour assurer la protection contre toute forme d’accident. Son influence est particulièrement sollicitée dans les métiers à risque, tels que la métallurgie, la mécanique, la couture, la menuiserie la construction, la conduite automobile et tout métier qui appelle la manipulation d’objet métallique.

Les croyants demandent souvent à Gou de les préserver des blessures et des dangers du travail manuel. Certains artisans portent sur eux des amulettes ou des talismans bénis en son nom, tandis que d’autres placent des objets métalliques consacrés à l’entrée de leur atelier pour éloigner le malheur.

Dans certaines communautés, il est coutume de faire bénir les outils et les machines avant de les utiliser, dans l’espoir qu’ils ne causent aucun accident. De même, des prières spécifiques à Gou sont récitées avant d’entreprendre un travail particulièrement dangereux. C’est l’exemple du Gou-dê, rituel pratiqué avant l’admission d’un nouvel apprenti dans une formation aux métiers manuels concernés par la divinité.

Dans le domaine des transports, certains chauffeurs de taxi et de moto prient Gou avant de prendre la route, demandant sa protection contre les accidents de circulation. De même, certains ingénieurs et mécaniciens perpétuent la tradition en rendant hommage à cette divinité avant de manipuler des machines complexes.