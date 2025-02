Zelensky: Elon Musk s’en prend à lui après Trump

Photo : Getty images

Les relations entre Kiev et Washington connaissent une nouvelle escalade de tensions, alors que les critiques fusent de part et d’autre. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait récemment accusé Donald Trump de servir les intérêts russes, dénonçant sa perception déformée du conflit. Selon le dirigeant ukrainien, le président américain évoluerait dans « un espace de désinformation » russe et contribuerait à sortir Vladimir Poutine de son isolement diplomatique. En réponse, Trump n’avait pas hésité à qualifier Zelensky de « dictateur non élu », marquant une rupture profonde entre les deux hommes.

Les alliés de Trump montent au créneau

La riposte ne s’est pas fait attendre du côté américain. Mike Waltz, conseiller à la sécurité nationale du président américain, a vivement réagi aux déclarations du président ukrainien. Qualifiant d’ »inacceptables » les propos tenus à l’encontre de Donald Trump, il a souligné la frustration du camp républicain face au refus de Kiev de s’engager dans des négociations. La Maison Blanche reproche notamment à Zelensky d’avoir ignoré les opportunités de dialogue dans le passé.

L’intervention fracassante d’Elon Musk

Le milliardaire Elon Musk a ajouté sa voix au concert des critiques, portant un coup dur à l’image du président ukrainien. Sur son réseau social X, l’entrepreneur a lancé une attaque frontale en affirmant que Zelensky était « méprisé par le peuple ukrainien« . Cette déclaration intervient paradoxalement au moment même où Kiev rapporte un échange « productif » avec Keith Kellogg, émissaire de Donald Trump. Cette contradiction souligne la complexité des relations entre les États-Unis et l’Ukraine, alors que les soutiens traditionnels du pays en guerre semblent de plus en plus divisés sur la stratégie à adopter face au conflit avec la Russie.