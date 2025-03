À 66 ans, elle met au monde son 10è enfant

Photo Pixabay

Mettre un enfant au monde est un moment empreint d’émotions pour une famille. Chaque naissance est un événement unique, porteur d’espoir et de renouveau. L’arrivée d’un nouveau-né renforce les liens familiaux et suscite une joie immense, indépendamment des circonstances. Cette réalité prend une dimension particulière lorsqu’une femme âgée de 66 ans donne naissance à son dixième enfant, défiant ainsi les attentes médicales et sociétales.

À Berlin, une Allemande de 66 ans, Alexandra Hildebrandt, a récemment accouché par césarienne d’un garçon prénommé Philipp. L’enfant est en bonne santé et a rejoint une fratrie nombreuse, dont l’aînée, Svitalana, est âgée de 46 ans, tandis que la plus jeune avant lui, Katharina, n’a que deux ans. Fait notable, Mme Hildebrandt a donné naissance à huit de ses enfants après l’âge de 53 ans, sans recourir à la fécondation in vitro. Selon ses déclarations, elle n’a jamais rencontré de difficultés pour concevoir.

Son mode de vie semble jouer un rôle essentiel dans cette maternité tardive. Elle affirme ne jamais avoir consommé d’alcool ni fumé, et ne pas avoir utilisé de moyens de contraception. Son quotidien est marqué par une activité physique rigoureuse : elle nage une heure et marche deux heures chaque jour, en complément d’une alimentation saine.

Si une grossesse naturelle à 66 ans reste extrêmement rare, certains facteurs médicaux pourraient en expliquer la possibilité. Le Dr Brian Levine a suggéré que Mme Hildebrandt pourrait ne pas avoir encore vécu sa ménopause, notamment si elle était atteinte du syndrome des ovaires polykystiques (SOPK), un trouble hormonal influençant le cycle menstruel. Cependant, la principale intéressée n’a pas confirmé cette hypothèse.

Le cas de cette mère interpelle autant qu’il suscite l’admiration. Dans un monde où la maternité est souvent associée à des âges spécifiques, son expérience bouscule les normes et soulève des questions sur les limites naturelles de la fertilité. Philipp, dernier-né d’une fratrie déjà bien établie, vient enrichir l’histoire singulière de cette famille hors du commun.