Aéroport au Maghreb: Un chef-d’œuvre architectural annoncé

Les aéroports sont bien plus que de simples infrastructures de transit. Ils incarnent le dynamisme économique d’un pays, son ouverture au monde et l’évolution de ses ambitions en matière de connectivité. À travers les décennies, ces plateformes ont connu une transformation majeure, intégrant des technologies avancées et des designs novateurs qui reflètent l’identité culturelle des nations qui les abritent. Au Maroc, cette volonté de modernisation prend une nouvelle dimension avec la conception d’un terminal inédit à l’aéroport Mohammed V de Casablanca.

L’Office national des aéroports (ONDA) a récemment levé le voile sur le projet du futur terminal en mode hub, une infrastructure qui redéfinit les standards de l’aviation au Maroc. Pensé pour allier fonctionnalité et identité nationale, ce terminal adopte une architecture en forme de « H », où se mêlent modernité et inspirations puisées dans le riche patrimoine du pays.

Chaque détail du design rend hommage aux traditions architecturales marocaines. Les tapis amazighs du Massif de l’Atlas, les ornements andalous et les arcs traditionnels s’entrelacent dans une composition équilibrée, tandis que le toit, façonné en bejmat et en zellige, évoque les couleurs et textures caractéristiques des provinces du sud du royaume. En complément, les lignes fluides de l’édifice traduisent une harmonie entre la puissance et la quiétude, en résonance avec les mouvements naturels de l’océan Atlantique.

Au-delà de son esthétique, ce projet répond aux exigences d’un hub aéroportuaire de nouvelle génération. L’objectif est d’optimiser le traitement des bagages, de réduire le temps de connexion pour les passagers et d’améliorer l’efficacité des infrastructures, notamment avec un taux d’utilisation accru des passerelles d’embarquement. L’évolution du trafic aérien est au cœur de cette initiative, en lien avec le développement de Royal Air Maroc (RAM) et l’accroissement des flux de voyageurs vers et depuis le Maroc.

Par ailleurs, la connectivité terrestre n’a pas été laissée au hasard. Le nouveau terminal bénéficiera d’une liaison directe avec la ligne à grande vitesse (LGV) reliant Kenitra à Marrakech. Cette intégration facilitera les déplacements des passagers en leur offrant une transition rapide et fluide entre l’aéroport et les principales villes du pays.

Avec ce projet, Casablanca s’impose davantage comme un carrefour stratégique du transport aérien en Afrique. En alliant innovation technologique et préservation du patrimoine, le Maroc affirme sa volonté de proposer une expérience aéroportuaire à la hauteur des attentes internationales, tout en valorisant son identité culturelle unique.