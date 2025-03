Armement au Maghreb: un groupe indien annonce une usine

Un véhicule de combat terrestre WhAP 8x8. ©DR

Le Maroc, acteur économique en pleine transformation, attire un nombre croissant de groupes internationaux souhaitant investir dans des secteurs stratégiques. Grâce à un climat des affaires favorable et une politique industrielle dynamique, le pays renforce sa souveraineté dans divers domaines, notamment la défense. Cette tendance se confirme avec l’arrivée de Tata Advanced Systems Limited (TASL), une entreprise indienne spécialisée dans l’armement, qui implante une unité de production de véhicules blindés à Casablanca.

Le projet, porté par la filiale Tata Advanced Systems Maroc SARLAU, représente un investissement pouvant atteindre 16 millions de dollars, soit environ 160 millions de dirhams. L’installation de cette usine s’inscrit dans une stratégie visant à élargir la présence de TASL sur le marché africain de l’armement et à répondre à une commande significative de l’armée marocaine. En effet, le Royaume a annoncé en 2024 l’acquisition de 150 véhicules blindés à roues amphibies WhAP 8×8, conçus en partenariat avec l’organisation indienne de recherche DRDO et Tata Motors. Ce contrat marque une étape clé pour TASL dans son expansion à l’international.

L’unité de production de Casablanca disposera d’une capacité de fabrication annuelle de 100 véhicules. Destinée non seulement à satisfaire la demande marocaine, elle servira également de plateforme d’exportation vers d’autres marchés, notamment en Afrique et au Moyen-Orient. Les premières livraisons sont attendues dans un délai de dix-huit mois après le lancement effectif de la production, prévu d’ici un an.

Outre la production, l’implantation de TASL ambitionne de renforcer l’écosystème de défense local. Une montée en puissance progressive du taux d’intégration nationale est prévue, débutant à 35 % pour atteindre 50 % à terme. Cet objectif permettra non seulement de développer une chaîne d’approvisionnement locale mais aussi de favoriser la formation et l’emploi dans le secteur. Cette dynamique s’inscrit dans une volonté plus large d’accroître l’autonomie stratégique du Maroc et de positionner le pays comme un hub régional en matière de production de blindés.

L’arrivée de TASL à Casablanca illustre ainsi la volonté du Maroc de consolider ses capacités industrielles et de renforcer son rôle sur le marché de la défense en Afrique. Cette initiative traduit une approche pragmatique visant à allier coopération internationale et développement local pour répondre aux enjeux de sécurité et de souveraineté du pays.