Affaire Dangnivo au Bénin : La justice s’y penche du 11 au 14 mars

Le tribunal de première instance de Cotonou tiendra, du 11 au 14 mars 2025, une nouvelle session criminelle dans le cadre de l’affaire Pierre Urbain Dangnivo, disparu depuis août 2010. Cette audience intervient après plusieurs procès tenus en 2015, 2016 et 2018, ainsi que diverses investigations complémentaires.

Selon un communiqué du procureur de la République, le dossier est désormais prêt à être jugé. Ce nouveau procès portera de nouveau sur Codjo Kossi Alofa et Donatien Amoussou, accusés respectivement d’assassinat et de complicité d’assassinat du fonctionnaire et syndicaliste du ministère des Finances.

Depuis la réforme de 2018, les sessions de cour d’assises au Bénin ont été remplacées par des sessions criminelles offrant un double degré de juridiction. Le tribunal de première instance examinera donc ce dossier en première instance, marquant ainsi une nouvelle étape dans cette affaire non élucidée depuis plus de dix ans.

Par ailleurs, Kossi Kodjo Alofa, détenu depuis 2010, a récemment adressé une lettre ouverte au président béninois, sollicitant sa clémence. Il rappelle dans cette lettre n’avoir jamais été jugé malgré quatorze ans de détention à la prison civile de Cotonou. Il souligne également que deux décisions de la Cour constitutionnelle, en 2020 et 2021, avaient jugé sa détention contraire à la Constitution, sans toutefois provoquer sa libération. Il exprime sa détresse face à l’incertitude de son avenir et l’éloignement de ses proches, espérant que cette audience à venir puisse enfin apporter une réponse judiciaire à son cas et à celui de l’affaire Dangnivo.