Affaire Dangnivo : Les Démocrates dénoncent une manœuvre politique contre leur leader

Boni Yayi (Photo DR)

Par la voix de son secrétaire à la communication, Guy Dossou Mitokpè, le parti d’opposition Les Démocrates exprime son indignation face à ce qu’il considère comme une offensive médiatique dirigée contre son président, Boni Yayi, et son organisation. Dans un communiqué officiel publié le 14 mars 2025, le parti met en garde contre une manipulation politique du procès lié à l’affaire Dangnivo, y voyant une tentative d’affaiblissement en vue des prochaines échéances électorales.

Le communiqué dénonce une série d’attaques médiatiques émanant, selon Les Démocrates, de médias proches du pouvoir. Ces attaques auraient pour objectif de ternir l’image de Boni Yayi à travers des accusations qualifiées de « procès d’intention » et de « cabale médiatique ». Établissant un parallèle avec l’affaire ICC Services, relancée en 2019 à l’approche des législatives, le parti estime que cette stratégie de décrédibilisation vise à fragiliser leur leader avant chaque élection. « À chaque échéance électorale, une mise en scène judiciaire est orchestrée pour tenter d’affaiblir le Président Boni Yayi », souligne le document.

Publicité

Par ailleurs, Les Démocrates dénoncent la réouverture du procès Dangnivo qu’ils jugent opportuniste et politiquement orientée. Ils rejettent les accusations selon lesquelles leurs militants chercheraient à mobiliser la rue, affirmant qu’il s’agit d’une tentative de diversion pour détourner l’attention des préoccupations majeures du peuple béninois. « L’objectif est limpide : écarter le parti Les Démocrates de la compétition électorale », déclare le communiqué.

Face à cette situation, le parti appelle ses militants ainsi que la population béninoise à la vigilance et à la sérénité. Il réaffirme son engagement pour « la restauration de la démocratie et la préservation du vivre-ensemble », tout en se disant convaincu que « la vérité, la justice et la démocratie finiront par triompher ».