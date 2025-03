Affaire Homéky-Boko au Bénin : les présidents d’institutions réagissent

Montage : LNT

Les présidents des principales institutions de la République du Bénin ont exprimé, dans un communiqué officiel ce mardi 25 mars, leur indignation et leur consternation face aux faits de complot contre la sûreté de l’État et de corruption d’agent public, pour lesquels la Cour de Répression des Infractions Économiques et du Terrorisme (CRIET) a récemment condamné Olivier Boko, Oswald Homeky et Rock Nieri.

Dans leur déclaration, ces hautes autorités dénoncent et condamnent fermement cette tentative de remise en cause de l’ordre constitutionnel, qu’ils qualifient de « funeste projet », visant à replonger le pays dans une période d’instabilité, contraire aux efforts de reconstruction et de développement entrepris depuis 2016 sous la présidence de Patrice Talon.

Le communiqué souligne le rôle joué par la Garde Républicaine et les services de renseignement, qui ont permis de déjouer cette tentative et d’éviter ce qui aurait pu constituer un recul majeur pour le Bénin, mettant en péril trois décennies d’acquis démocratiques. Les signataires réaffirment leur engagement à défendre les institutions républicaines, la Constitution et les lois en vigueur, et assurent de leur soutien continu au Président de la République pour préserver un Bénin stable, prospère et respecté.