Agence béninoise pour la recherche et l’innovation : le Conseil d’administration installé

Le mardi 25 mars 2025, à Sèmè One à Cotonou, la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, professeure Eléonore Yayi Ladékan, a procédé à l’installation officielle des sept membres du conseil d’administration de l’Agence béninoise pour la recherche et l’innovation (Abri).

Pilier essentiel du développement économique, le secteur de la recherche et de l’innovation connait une nouvelle étape en République du Bénin. Pour garantir une meilleure efficacité, le gouvernement a décidé de fédérer les énergies des différents acteurs. C’est dans ce cadre que l’Abri a été créée, remplaçant les anciennes structures telles que le Cbrsi, l’ABeVRIT et le Fnrsit, et devenant ainsi l’unique organe de coordination et de mise en œuvre de la politique nationale en matière de recherche et d’innovation.

Lors de la cérémonie d’installation, la ministre a souligné l’importance de cette nouvelle structure pour dynamiser le secteur. En présence de la ministre conseillère, Sèdami Medegan Fagla, des ambassadeurs de la France et du Maroc et de personnalités du secteur, le conseil d’administration a été installé. Il est composé de sept membres, dont Stanislas Tomavi qui en sera le président pour une durée de trois ans. Les autres membres sont : Marie-Odile Attanasso, André Assogba Sovi-Guidi, Adolphe Adjanohoun, Alexis Houngbi, Gérard Maxime Akinocho, Albert Montcho.

« Le Conseil d’administration est doté des pouvoirs les plus étendus pour déterminer les orientations de l’activité de l’Abri et veiller à leur mise en œuvre », a précisé Alda Gnansounou Glèlè, secrétaire générale adjointe du ministère. Sèdami Medegan Fagla a exprimé son espoir que l’Abri insufflera un nouveau souffle au secteur de la recherche et de l’innovation au Bénin. « Nous sommes fatigués d’être dispersés. Maintenant, nous sommes organisés. Notre défi est clair. Faire de la recherche un moteur de compétitivité et un levier de croissance », a déclaré la ministre Yayi Ladékan. Elle a invité les membres du conseil à s’engager pleinement dans leur mission.