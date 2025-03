Agriculture au Maghreb : un projet innovant pour optimiser la gestion des récoltes

Photo Unsplash

La Tunisie mise sur la technologie pour moderniser son secteur agricole. Dans le cadre d’une stratégie visant à améliorer l’efficacité de la collecte et du stockage des céréales, l’Office des Céréales prévoit d’investir près de 1,9 million de dollars dans un projet de digitalisation. Cette initiative vise à optimiser la gestion des données et à connecter les 200 centres de collecte du pays à un système centralisé.

Ce projet intervient dans un contexte où la Tunisie cherche à renforcer sa souveraineté alimentaire. Face aux défis liés aux fluctuations des marchés mondiaux et aux risques climatiques, la modernisation du secteur agricole devient une priorité. La digitalisation de la collecte des céréales permettra de mieux suivre les flux de production, de réduire les pertes et d’optimiser l’allocation des ressources.

Publicité

En misant sur la technologie, l’Office des Céréales espère rendre la chaîne d’approvisionnement plus réactive et efficace. L’accès en temps réel aux informations sur les stocks facilitera la prise de décisions et la planification des importations si nécessaire. Cette modernisation devrait également profiter aux agriculteurs, qui pourront mieux anticiper la demande et améliorer la rentabilité de leur production.

Ce projet s’inscrit dans une démarche plus large de transformation numérique du secteur agricole tunisien. En intégrant les nouvelles technologies, la Tunisie aspire à une gestion plus performante et durable de ses ressources, tout en réduisant sa dépendance aux importations céréalières. Cette initiative pourrait ainsi constituer un modèle pour d’autres pays cherchant à sécuriser leur approvisionnement alimentaire face aux incertitudes économiques et climatiques.