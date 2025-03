Algérie: comment l’armée française a utilisé des armes chimiques

Armée française (Photo Frédéric Pétry/Hans Lucas via AFP)

La guerre d’Algérie (1954-1962) représente l’un des conflits les plus meurtriers de la décolonisation française, marqué par des pratiques militaires particulièrement brutales. Cette guerre, officiellement qualifiée d’ »opérations de maintien de l’ordre » par la France jusqu’en 1999, a fait plusieurs centaines de milliers de victimes. Les méthodes employées par l’armée française incluaient des déplacements forcés de populations, la création de zones interdites, la torture systématique et des exécutions sommaires. Les forces françaises ont mobilisé jusqu’à 400 000 hommes face aux combattants du Front de Libération Nationale (FLN) et de l’Armée de Libération Nationale (ALN), qui menaient une guérilla déterminée dans les zones rurales et montagneuses du pays.

Une stratégie de déstabilisation par les gaz toxiques

Face à la difficulté de localiser des insurgés réfugiés dans les reliefs et abris naturels, l’armée française adopta une approche radicale fondée sur l’utilisation de composés chimiques. Dès le milieu des années 1950, une unité spécialisée fut constituée pour mener des interventions ciblées en zones montagneuses. Employant des mélanges gazeux élaborés à partir de dérivés du cyanure et de l’arsenic, ces opérations cherchaient à neutraliser rapidement les opposants dans des espaces confinés. Les travaux de l’historien Christophe Lafaye révèlent que près de 440 missions documentées ont eu recours à ces méthodes, bien que le nombre total d’actions puisse osciller entre 5 000 et 10 000.

Récits d’anciens combattants et pratiques sur le terrain

Les témoignages recueillis chez d’anciens soldats illustrent la brutalité de ces opérations. De jeunes hommes, souvent à l’aube de l’âge adulte, se rappellent d’une atmosphère où quelques minutes suffisaient pour que le temps cesse de s’écouler, rappelant l’inexorable chute des derniers grains d’un sablier. Les récits décrivent des interventions menées dans des tunnels étroits et des refuges naturels, où l’agent chimique se répandait en quelques instants, laissant peu de place à l’espoir de survie. La précision avec laquelle ces opérations étaient exécutées, allant jusqu’à détruire les accès pour empêcher toute fuite, témoigne d’une méthode implacable, inscrivant durablement ces pratiques dans la mémoire de ceux qui les vécurent.

L’ombre des archives et la quête de transparence

La difficulté à reconstituer l’intégralité des faits repose en partie sur l’inaccessibilité d’une portion significative des documents classifiés. Depuis 2020, historiens et archivistes, parmi lesquels Christophe Lafaye, demandent l’ouverture complète des archives pour établir un bilan précis de ces opérations. Ce manque de transparence nourrit une interrogation persistante sur la portée réelle des actions menées sur le sol algérien et sur la responsabilité des choix militaires opérés à l’époque. Parallèlement, des documentaires et études, élaborés au fil d’années de recherches, offrent une vision renouvelée des événements, invitant à une réflexion sur les implications immédiates de ces pratiques sur la société contemporaine.

Les révélations sur l’emploi des armes chimiques en Algérie invitent à une analyse approfondie d’un passé complexe. Poursuivre la mise au jour de ces faits apparaît comme une étape indispensable pour comprendre les décisions historiques et leurs retombées sur la mémoire collective, garantissant ainsi que de telles pratiques ne restent pas enfouies dans l’obscurité de l’histoire.