Après le Canada, Elon Musk en difficulté dans ce pays européen

Elon Musk (Grzegorz Wajda / SOPA Images / LightRocket / Getty Images)

Le gouvernement italien de Giorgia Meloni avait initialement prévu, en janvier, d’investir 1,6 milliard de dollars pour adopter Starlink comme système officiel de communications sécurisées. Cette solution devait être utilisée par les membres du gouvernement, les administrations et la défense nationale. Cependant, l’Italie semble aujourd’hui réévaluer progressivement sa position initiale en raison des incertitudes diplomatiques croissantes.

Au début de l’année 2025, confier les communications sécurisées à SpaceX semblait être une décision judicieuse pour le gouvernement Meloni. L’entreprise possède des capacités inégalées dans le secteur et la robustesse de son réseau aux attaques a été démontrée par son utilisation intensive en Ukraine. Comme le rapporte Bloomberg, ce choix est désormais sérieusement remis en question, d’autant que l’Italie doit prendre une décision stratégique après la vente du réseau de Telecom Italia à l’américain KKR & Co l’année dernière.

Publicité

Tensions diplomatiques et souveraineté numérique

En seulement deux mois, la situation internationale s’est considérablement détériorée. Les États-Unis n’apparaissent plus comme le partenaire fiable de l’Europe qu’ils étaient, et l’abandon de l’Ukraine par l’administration Trump donne matière à réflexion. Le gouvernement Meloni s’interroge légitimement : peut-il garantir que les communications essentielles du pays ne seront pas soumises aux caprices du président américain ?

Cette méfiance s’accentue alors que l’Union européenne appelle au renforcement des partenariats internes et à privilégier la confiance envers les pays membres, tandis que les États-Unis menacent de quitter l’OTAN. Dans ce contexte, le gouvernement italien penche de plus en plus vers un partenariat avec Eutelsat une entreprise qui collabore déjà avec plusieurs gouvernements européens.

Décisions imminentes et enjeux stratégiques

La décision finale devrait être annoncée prochainement, après consultation des partenaires européens. L’extension des fréquences de Starlink est également en jeu, SpaceX sollicitant depuis plusieurs mois l’accès à la bande E, utilisée par la défense de plusieurs nations européennes. Une décision qui intervient quelques jours seulement après que le Canada ait annoncé la suspension d’un contrat avec Starlink, d’une valeur de 100 millions de dollars, suite aux tensions politiques et économiques entre le pays à la feuille d’érable et les USA.