Armement au Maghreb : un groupe asiatique ouvre une filiale dans ce pays

Rabat. Photo: DR

Avec le déclenchement de la crise russo-ukrainienne, nous avons assisté à une accélération de la course aux armements. Toutes les grandes puissances se donnent les moyens de s’armer en conséquence. Le continent africain n’est pas en reste, surtout les nations maghrébines.

Le Maroc notamment a signé divers partenariats stratégiques pour moderniser ses équipements militaires. Dans un contexte mondial marqué par des tensions sécuritaires croissantes, le Maroc a franchi une nouvelle étape dans le processus de modernisation de ses équipements militaires. En effet, le royaume chérifien va accueillir l’installation de l’entreprise indienne Metlonics, spécialisée dans les systèmes de défense, à Casablanca.

Avec la création de Metlonics Morocco Sarlau, cette filiale marocaine devient le premier pied-à-terre africain du géant indien. Spécialisée dans l’assemblage et la production de véhicules blindés et d’équipements militaires, l’entreprise ambitionne de renforcer l’autonomie industrielle du Maroc dans le domaine de la défense. Ce choix d’implantation n’est pas anodin. Le Maroc, grâce à sa stabilité politique et son attractivité économique, est devenu un hub stratégique pour les industries de pointe en Afrique.

Casablanca, déjà reconnue comme un pôle d’innovation technologique, offrira à Metlonics un cadre idéal pour le développement et la production d’équipements militaires de haute technologie. Cette nouvelle installation s’inscrit dans la vision stratégique du Royaume, qui ambitionne de réduire sa dépendance aux importations d’armements et de renforcer son industrie locale de défense. Depuis quelques années, Rabat multiplie les partenariats avec des acteurs internationaux, dans l’objectif de développer une base industrielle militaire robuste.

Metlonics Morocco pourrait ainsi jouer un rôle clé en fournissant des composants et systèmes modernes aux Forces Armées Royales. Les véhicules blindés et les technologies de défense qui y seront produits viendront améliorer les capacités opérationnelles de l’armée marocaine, notamment en matière de protection des frontières et de lutte contre le terrorisme. Outre cette implantation indienne, le Maroc diversifie ses partenariats militaires. Ces dernières années, le pays a signé plusieurs accords stratégiques avec les États-Unis, la France, Israël et la Turquie, visant à acquérir des équipements modernes et à développer une industrie de défense locale.