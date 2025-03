Hydrocarbures au Maghreb: l’Italie avance ses pions

Photo Reuters

Depuis plusieurs décennies, l’Algérie se distingue par sa capacité à attirer des investissements étrangers dans le secteur des hydrocarbures. Le pays, riche en ressources et engagé dans une série de réformes, a su créer un environnement propice pour les entreprises internationales, qui y voient une opportunité stratégique pour développer leurs activités dans un secteur dynamique et en constante évolution.

Consolider un partenariat historique

Lors d’un Forum d’affaires algéro-italien organisé à Alger, une délégation de la compagnie Eni, dirigée par M. Guido Brusco, a rencontré des responsables algériens, dont le ministre d’Etat et ministre de l’Énergie, M. Mohamed Arkab, ainsi que le PDG de la Sonatrach, M. Rachid Hachichi. Les discussions ont porté sur le renforcement des relations économiques et commerciales entre l’Italie et l’Algérie, avec l’objectif de développer des investissements communs. Les représentants des deux parties ont abordé la mise en œuvre de projets relatifs à la recherche, à l’exploration et à l’exploitation des hydrocarbures, ainsi qu’à la commercialisation du gaz naturel.

Diversification énergétique et nouvelles opportunités

Au-delà des activités traditionnelles du secteur, la rencontre a également permis d’envisager des axes de coopération dans les domaines de l’hydrogène et des énergies renouvelables. Cette orientation s’aligne sur la volonté de l’Algérie de promouvoir une transition énergétique durable et de diversifier son offre pour renforcer sa compétitivité sur les marchés régionaux et internationaux. Le ministre Arkab a réaffirmé l’engagement du gouvernement à améliorer l’attractivité du secteur énergétique et à offrir un climat d’investissement favorable, dans l’optique de consolider des partenariats stratégiques pour les deux nations.