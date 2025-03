Audit du fichier électoral au Bénin : « C’est un gâchis », selon Paul Hounkpè

Le premier responsable du parti Force cauris pour un Bénin émergent (FCBE), Paul Hounkpè, était l’invité de Bip Radio ce dimanche 16 mars 2025. Lors de cet entretien, il s’est exprimé sur plusieurs sujets d’actualité politique, notamment l’absence de son parti au sein du cadre de concertation, la question des parrainages pour les prochaines élections et l’audit du fichier électoral.

Des négociations pour obtenir des parrainages

Interrogé sur la stratégie du FCBE pour obtenir les parrainages nécessaires à la participation à l’élection présidentielle de 2026, Paul Hounkpè a affirmé qu’il envisageait des discussions avec certaines formations politiques proches du pouvoir. « Nous avons lancé un appel au chef de l’État et nous allons demander à le rencontrer bientôt », a-t-il déclaré, ajoutant que le FCBE savait « sur quel terrain il pouvait obtenir des parrainages ».

Toutefois, il a tenu à distinguer son démarchage politique d’une adhésion à la mouvance présidentielle. « Ce n’est pas avec la mouvance, mais avec une partie de la mouvance », a-t-il précisé, affirmant que s’opposer à la gouvernance actuelle ne signifie pas nécessairement s’opposer aux partis qui soutiennent le régime en place.

Un audit du fichier électoral remis en question

Concernant la question de l’audit du fichier électoral, Paul Hounkpè a adopté une position réservée. « C’est un gâchis », à en croire le Secrétaire Exécutif National du parti. Selon lui, il n’est pas opportun d’auditer le fichier électoral dans son état actuel, car le véritable enjeu réside dans l’audit de la base de données de l’État civil, qui sert de base à l’établissement de la liste électorale. « Si on veut auditer quelque chose aujourd’hui, c’est le fichier de l’État civil », a-t-il indiqué, estimant que les électeurs eux-mêmes sont les meilleurs vérificateurs de la liste provisoire qui sera publiée avant les élections.

Absence du FCBE du cadre de concertation de l’opposition

Paul Hounkpè a également abordé la question du cadre de concertation des partis politiques de l’opposition, au sein duquel le FCBE est absent. Il a expliqué que son parti était initialement favorable à ce cadre en tant qu’espace informel de dialogue entre les formations d’opposition. Cependant, selon lui, les modalités de mise en place et de fonctionnement actuels ne correspondent plus à l’idée originelle. « Nous aurions pu être associés plus tôt aux discussions. Aujourd’hui, nous avons pris nos distances », a-t-il affirmé.

Il a aussi déploré que le cadre ne soit pas sous la direction du chef de file de l’opposition, comme il le préconisait initialement. « Si un tel cadre devait exister, il devrait être dirigé par le chef de file de l’opposition actuelle », a-t-il insisté, soulignant que l’organisation actuelle du groupe ne répondait pas aux attentes du FCBE.

Une opposition avec des stratégies différentes

Enfin, Paul Hounkpè a rejeté l’idée que son parti puisse fragiliser l’opposition en restant à l’écart de certaines dynamiques collectives. Il a rappelé que chaque parti politique poursuit ses propres stratégies en vue d’accéder au pouvoir. « Nous avons notre propre approche, et nous la suivrons », a-t-il conclu.