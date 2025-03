Automobile au Maghreb: un important accord signé avec la Chine

Photo de Laurel and Michael Evans sur Unspla

Le secteur automobile de la région maghrébine affiche une expansion notable, portée par des politiques d’innovation et de renforcement des chaînes de production nationales. Les acteurs économiques et les autorités mettent en œuvre des stratégies pour diversifier l’activité industrielle et accroître la compétitivité des produits destinés tant aux marchés intérieurs qu’à l’export. Cette dynamique se traduit par l’adoption de technologies avancées et la valorisation de l’assemblage sur le sol maghrébin.

Impacts économiques et reconfiguration industrielle

Un partenariat récent a été officialisé entre EPE Anabib SPA, entité publique rattachée à la sidérurgie nationale, et la société chinoise SARL Auto lumière, reconnue dans la conception de composants automobiles. Le ministre de l’Industrie, Sifi Gherib, a précisé que l’accord vise à intensifier la production sur le territoire, à mettre en valeur les pièces détachées conçues localement et à réduire la dépendance aux importations. Cette collaboration représente un point de repère important pour affirmer la présence de l’Algérie comme acteur industriel dans la région.

Innovation technologique et modernisation des procédés

L’entente prévoit l’introduction de procédés modernes, notamment par le recours au moulage par injection, technique assurant une grande précision dans la réalisation des pièces. Le projet englobe la mise en place de lignes de production pour divers équipements d’éclairage automobile, incluant plusieurs types de feux, ainsi que la conception de structures en plastique destinées aux véhicules. Ce dispositif s’appuie sur une approche orientée vers la qualité et l’efficacité, dans le but de répondre aux exigences d’un marché en mutation.