Bénin : 2.960.000 francs Cfa de faux billets saisis sur un individu à Kétou

La direction générale de la police républicaine a annoncé le 3 mars 2025 avoir mis la main sur un individu en possession de faux billets de banque d’une valeur de 2.960.000 francs CFA à Kétou. La police a interpellé un citoyen pour détention et usage de faux billets de banque dans la soirée du vendredi 28 février 2025.

Le suspect s’était rendu chez un vendeur d’appareils électroménagers au marché Asséna de Kétou pour acheter un poste radio et une carte mémoire. Au moment d’effectuer le paiement, le suspect a remis deux billets de 5.000 francs CFA au vendeur, qui, après vérification, s’est rendu compte qu’il s’agissait de faux billets. Le suspect a alors sorti un autre emballage contenant des liasses de billets de banque pour une seconde tentative. Cette action a éveillé l’attention du vendeur, qui a immédiatement alerté les forces de l’ordre. La police a effectué une descente sur les lieux pour procéder à l’interpellation du mis en cause.

Publicité

Après une fouille minutieuse, les forces de l’ordre ont découvert que le suspect détenait des faux billets d’une valeur totale de 2.960.000 francs CFA, sous forme de coupures de 5.000 et 10.000 francs CFA. La direction générale de la police républicaine encourage le public à signaler toute activité suspecte et à coopérer avec les forces de l’ordre pour maintenir la paix et la sécurité de tous.