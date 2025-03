Bénin : Adjadi Bakari échange avec son homologue américain

Shegun Bakari - Photo : DR

Le ministre béninois des Affaires étrangères, Olushegun Adjadi Bakari, et son homologue américain, Marco Rubio, ont échangé par téléphone le lundi 10 mars 2025. Cette discussion s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre le Bénin et les États-Unis, comme l’a indiqué le département d’État américain.

L’entretien a porté sur des thématiques majeures telles que la coopération en matière de sécurité régionale, la gouvernance démocratique et la consolidation de la stabilité en Afrique de l’Ouest. « Le Secrétaire d’État a réitéré l’importance des relations entre les États-Unis et le Bénin et salué la coopération du Bénin en matière de sécurité régionale », a déclaré Tammy Bruce, porte-parole du département d’État américain.

Publicité

Elle a ajouté que les discussions ont également porté sur des priorités communes, notamment le renforcement des institutions démocratiques et la stabilisation de la région ouest-africaine. Ces dernières semaines, la coopération militaire entre Washington et Cotonou a connu une avancée notable. Fin janvier 2025, un accord d’acquisition et d’assistance mutuelles a été conclu entre l’armée béninoise et l’US AFRICOM, le commandement des forces américaines en Afrique.

D’après le gouvernement béninois, cet accord vise notamment à faciliter le soutien logistique réciproque lors d’exercices conjoints, la formation des soldats, le déploiement et les opérations militaires. Il prévoit également un appui en approvisionnement et en services dans des situations critiques imprévues.