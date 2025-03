Bénin : Amnesty International appelle à améliorer les conditions des prisonnières (Une pétition lancée)

Photo Amnesty

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, le 8 mars, Amnesty International Bénin a lancé un appel en faveur de meilleures conditions de détention pour les femmes incarcérées dans les prisons béninoises. Une pétition a été initiée dans ce cadre pour inciter les autorités à agir.

Les conditions de vie dans certaines prisons du pays, notamment à la prison civile de Porto-Novo, sont particulièrement préoccupantes. Selon cette organisation de Défenses des Droits de l’Hommes, les détenues y vivent dans une extrême précarité, devant utiliser des pots à la fois pour leurs besoins physiologiques et comme oreillers. Les hommes, quant à eux, doivent partager un tonneau central pour leurs besoins, exposés à des conditions d’hygiène déplorables.

Entre 2016 et 2023, la population carcérale béninoise a quasiment triplé, passant de 7 000 à 18 170 détenus, dont plus de la moitié (55 %) sont en détention provisoire, indique toujours Amnesty International. Cette surpopulation, aggravée par les retards judiciaires, entraîne des violations graves des droits humains, notamment l’accès limité aux services essentiels tels que l’eau potable, l’assainissement, une alimentation adéquate et des soins médicaux appropriés.

Lors d’une visite effectuée entre juin et juillet 2023 dans les 11 centres de détention du pays, Amnesty International a constaté des traitements inhumains et dégradants dans la majorité des établissements. En seulement sept mois, de janvier à juillet 2023, au moins 46 détenus sont décédés, certains en raison d’un manque de soins médicaux appropriés.

Dieudonné Dagbéto, dans un communiqué du 1er août 2024, a rappelé que l’amélioration des conditions de détention fait partie du programme d’action du gouvernement béninois jusqu’en 2026. « Avec une volonté politique forte, il est encore temps d’atteindre ces objectifs », a-t-il souligné.

Amnesty International exhorte les autorités béninoises à respecter leurs engagements internationaux en matière de droits humains en désengorgeant progressivement les prisons et en garantissant des conditions de détention conformes aux normes internationales. L'organisation invite également le public à soutenir cette démarche en signant la pétition disponible en ligne.