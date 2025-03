Un incendie s’est déclaré tôt le matin du samedi 8 mars 2025 à Sèmè Kraké, impliquant un véhicule chargé de bidons d’essence de contrebande. Si aucun décès ni blessé n’est à déplorer, le véhicule ainsi que son chargement ont été entièrement consumés par les flammes, selon les informations rapportées par Bip Radio.

Le véhicule en provenance du Nigéria se dirigeait vers Cotonou lorsque l’incendie s’est déclenché. Alertés, les sapeurs-pompiers sont rapidement intervenus pour maîtriser le sinistre, évitant ainsi une propagation du feu. Cet incident survient quelques jours après un autre drame similaire à Pobè. Dans la nuit de samedi à dimanche dernier, une collision entre deux camions transportant du carburant de contrebande a provoqué un violent incendie.

Un troisième véhicule, chargé de ciment, a également été touché. L’accident a causé la mort de six personnes, selon Bernardin Kouchadé Assogba, 2e adjoint au maire de Pobè, lors d’une interview avec Régional News TV. Les pompiers de Porto-Novo étaient intervenus pour maîtriser les flammes, bien que dépourvus de camions citernes adaptés. Ces incidents rappellent les dangers liés au transport illégal de carburant et soulignent la nécessité de renforcer les mesures de sécurité et de prévention sur les routes béninoises.