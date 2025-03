Bénin : Comme Kouaro Yves Chabi, Firmin Kouton décoré à titre posthume

Firmin Kouthon, Préfet du Zou. Photo : DR

Le préfet du département du Zou, Firmin Kouton, a été inhumé ce samedi 22 mars 2025 dans la commune de Zakpota, après une cérémonie d’hommage marquée par une distinction honorifique à titre posthume comme l’ancien ministre Kouaro Yves Chabi. Décédé le 25 février dernier à l’âge de 50 ans des suites d’un malaise survenu lors d’une réunion au ministère de l’Intérieur à Cotonou, Aimé Firmin Kouton a reçu, à titre posthume, la médaille de commandeur de l’Ordre national du Bénin.

Cette distinction, déposée sur son cercueil par le vice-grand chancelier Falilou Adissa Akadirou au nom du chef de l’État, vient récompenser son engagement et ses services rendus à la Nation. En poste depuis juin 2016, Firmin Kouton avait d’abord assuré l’intérim avant d’être officiellement confirmé préfet du Zou. Pendant près d’une décennie, il a œuvré au développement et à la décentralisation, un secteur auquel il a consacré une grande partie de sa carrière.

De nombreuses personnalités ont assisté à la cérémonie d’hommage organisée à Za-Agbogbomey avant son inhumation. Parmi elles figuraient Raphaël Akotegnon, ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance locale, Alassane Seidou, ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, ainsi que Gaston Dossouhoui, ministre de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche. Tous ont salué le professionnalisme, la sociabilité et l’humanité de l’ancien préfet. Après les hommages officiels, Firmin Kouton a été inhumé dans l’intimité familiale à son domicile de Za-Agbogbomey.