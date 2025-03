Bénin : Des vendeurs de ciment interpellés pour augmentation anarchique des coûts

Depuis quelques jours, le prix du ciment a connu une hausse un peu partout au Bénin. Selon plusieurs revendeurs, cette situation est due à la rareté du produit ces temps-ci. Dans l’atlantique par exemple, le paquet de ciment vendu précédemment à 4000 f Cfa est passé à 4.300 f par endroit et ailleurs encore plus.

Même situation dans le Zou. Mais ici, la direction départementale de l’industrie et du commerce est descendue sur le terrain il y a quelques jours dans le but de décourager les commerçants véreux. Abomey, Bohicon, Covè, Agbangnizoun et Zogbodomey ont été ciblés pour l’opération

Quelques magasins et boutiques de ventes sillonnés ont permis de se rendre compte que les promoteurs montent les enchères à leur gré sans que le prix ne soit changé à l’usine. Les responsables de ces unités de vente ont été interpellés mais soutiennent que c’est depuis l’usine que le prix a augmenté. En dépit de ces arguments la fermeture desdits magasins a été systématiquement ordonnée par Rachidath Adégoké, la directrice départementale du commerce du zou. Les propriétaires des unités de vente ont été convoqués pour s’expliquer devant une commission mise en place à cet effet.Pour rappel, conformément à l’arrêté interministériel 2022/MIC/MDC/MEF/DC/SGM/DCI/SA/033SGG22 du 17 Juin2022 portant fixation des prix de cession du ciment aux consommateurs en République du Bénin et aux dispositions de l’article 05 de la loi N° 2016-25 du 04 novembre 2016 portant organisation de la concurrence en République du Bénin, le prix de cession aux consommateurs de la tonne du ciment dans les différentes communes du Bénin est plafonné. Par conséquent nul n’a le droit d’enfreindre ces règles.