Deux artistes béninois exposent à la résidence de l’Union européenne

La résidence de l’Union européenne (UE) au Bénin accueille une exposition mettant en lumière deux grandes figures de l’art contemporain béninois : le peintre Tchif et le sculpteur Rémy Samuz. Pour cette 12ᵉ édition, inaugurée le jeudi 13 mars 2025, l’ambassadeur de l’UE, Stéphane Mund, a honoré l’événement de sa présence. L’exposition est ouverte au public sur rendez-vous, chaque mercredi entre 15h00 et 17h00, du 20 mars au 25 juin 2025. Les visiteurs doivent par contre, prendre rendez-vous au moins 24 heures à l’avance.

Lors de son allocution, Stéphane Mund a insisté sur l’importance de cet espace dédié à la promotion des talents locaux. « Nous souhaitons que cette résidence soit un lieu d’échanges et de rencontres. Le talent des artistes béninois est indéniable et mérite d’être davantage mis en avant. Depuis mon arrivée au Bénin, j’ai été impressionné par la richesse de la création artistique, notamment dans la peinture et les arts plastiques. L’impact du pavillon béninois à la Biennale de Venise l’an dernier en témoigne parfaitement », a-t-il affirmé.

Initiée en 2018, cette exposition vise à encourager le dialogue artistique entre un peintre et un sculpteur, leur offrant ainsi une plateforme pour faire découvrir leur univers. Né en 1973 à Cotonou, Francis Nicaise Tchiakpè, alias Tchif, est un artiste polyvalent alliant peinture, dessin et poésie. Son travail se distingue par une gestuelle instinctive : il projette les pigments sur la toile pour créer des compositions intenses et organiques, où dominent des nuances ocres, bleues et rouges. Son talent, reconnu à l’échelle internationale, lui a permis d’intégrer plusieurs collections et musées prestigieux.

Rémy Samuz, de son vrai nom Rémy Sossouvi, s'est initié très tôt à la sculpture en miniature avant d'embrasser une carrière artistique en 2003, après un passage par la mécanique générale. Son approche originale repose sur l'usage de fils de fer tissés, donnant à ses sculptures une combinaison unique de monumentalité et de légèreté. À travers ses œuvres, il capture avec finesse et sobriété les gestes du quotidien et l'essence humaine de ses personnages.