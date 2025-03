Bénin : Engagement renouvelé pour l’égalité des sexes

Ph Benoit KOFFI

Le vendredi 7 mars 2025, le Palais des Congrès de Cotonou a vibré au rythme des célébrations de la 30ᵉ édition de la Journée internationale des Droits de la Femme sous la houlette de Véronique Tognifodé, ministre des Affaires sociales et de la Microfinance.

En présence de Mariam Chabi Talata, vice-présidente de la République du Bénin et de ses collègues femmes ministres du gouvernement, Véronique Tognifodé a salué le leadership des femmes et des filles, soulignant leur contribution essentielle à la société. Elle a mis en lumière le thème de cette année, « Pour toutes les femmes et les filles : droits, égalité et autonomisation« , qui appelle à des actions concrètes pour garantir un avenir plus équitable. La ministre a également évoqué les réformes et initiatives mises en place par le gouvernement, telles que la loi contre les violences faites aux femmes et aux filles, ainsi que les programmes de microcrédit Alafia, visant à soutenir l’autonomisation économique des femmes.

Les intervenants, dont l’ambassadrice désignée du Canada près le Bénin, Tina Huthrie, et la Coordonnatrice du Système des Nations-Unies au Bénin, Aminatou Sar, ont plaidé pour un engagement accru afin de surmonter les obstacles auxquels les femmes font face, notamment en matière d’éducation et d’accès aux ressources. Elles ont réaffirmé que le développement d’une nation passe inévitablement par la valorisation de ses femmes.

La journée a été marquée par un engagement collectif pour lever les barrières à l’autonomisation des femmes, un élément crucial pour le développement inclusif du Bénin. Les participants ont quitté l’événement avec un sentiment renouvelé d’espoir et de détermination à poursuivre la lutte pour les droits des femmes.

Inauguration du nouveau siège de l’Institut National de la Femme

À peine 48 heures avant la 30ᵉ édition de la Journée Internationale des Droits de la Femme, le nouveau siège de l’Institut National de la Femme a été inauguré à Cotonou. Lors de cette cérémonie, la Secrétaire Exécutive de l’Inf, Flore Djinou, a souligné l’importance de ce nouvel espace, qui représente un engagement fort envers l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes. Elle a déclaré que ce siège serait un lieu d’écoute, de soutien et de valorisation pour les femmes, tout en étant un centre de dialogue, de formation et d’action contre la violence et la discrimination.

Flore Djinou a également présenté les avancées réalisées par les femmes béninoises et a promis que l'Inf sera un pôle de ressources et d'expertise pour soutenir les initiatives en faveur des femmes. Elle a appelé toutes les parties prenantes à se joindre à cette mission pour bâtir une société plus égalitaire.