Bénin : La découverte d’un corps à Djeffa mène à cinq interpellations

Photo DR

A Djeffa, une situation retient de façon particulière l’attention des forces de sécurité. Selon les précisions rapportées par le média béninois Libre Express, un corps sans vie a été découvert à sur la route inter-États reliant Cotonou à Porto-Novo. La découverte macabre a eu lieu le jeudi 27 mars 2025, suscitant une vive émotion au sein de la population locale.

Dès l’annonce de l’incident, les autorités ont ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes du drame. Selon les informations relayées par Libre Express, cinq personnes ont été placées en garde à vue dans le cadre des investigations. Ces individus sont actuellement interrogés afin de faire la lumière sur cette affaire troublante.

Publicité

Les forces de l’ordre poursuivent leurs investigations afin d’établir les causes du décès et d’identifier les éventuels responsables. Toujours selon le média, les personnes placées en garde à vue auraient molesté le défunt et l’auraient dépouillé de ses habits. Le défunt se serait introduit tard dans la nuit dans leur domicile.