Bénin : le Japon offre 22 véhicules de mission à la police républicaine

Alassane Séidou (DR)

La coopération entre le Bénin et le Japon se porte à merveille et porte beaucoup de fruits. C’est dans ce cadre que la police républicaine et l’agence béninoise de protection civile ont reçu le jeudi 13 mars 2025 au siège du ministère de l’intérieur et de la sécurité publique, un lot de 20 véhicules Pick-up et 2 véhicules prado land cruiser. Au total, il s’agit d’un appui en matériels d’une valeur de 400 millions de Yens japonais soit un milliard 600 millions de Francs CFA.

Cet appui en matériel roulant du Japon entre en droite ligne des priorités absolues du gouvernement du président Patrice Talon qui déploie déjà des efforts considérables pour renforcer les capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité, améliorer le renseignement et développer des stratégies adaptées aux nouvelles menaces.

Publicité

Pour le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, Alassane Seïdou, ces véhicules destinés à la patrouille viennent renforcer considérablement, la capacité des éléments de la police républicaine en termes de mobilité et d’efficacité des opérations sur le terrain.

Ce don de matériel dira Uezono Hideki, ambassadeur du Japon près le Bénin, s’inscrit dans le cadre de l’aide financière non remboursable du Japon. Elle a pour objectif de renforcer davantage les capacités opérationnelles de la police républicaine et de l’agence en charge de la protection civile dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Le financement du projet s’inscrit dans l’engagement du Japon à soutenir depuis plusieurs années toutes les initiatives concourant à la paix et à la sécurité en Afrique.

Après la remise officielle du matériel, le ministre et l’ambassadeur ont tous deux exhorté les potentiels utilisateurs desdits véhicules à en faire bon usage. Il faut signaler qu’un deuxième lot de matériels est attendu dans les semaines à venir pour compléter les 22 véhicules. Il sera constitué de 23 motos cross, 10 ambulances équipées de matériels spécifiques et 05 postes radios émetteurs récepteurs VHF portatifs.