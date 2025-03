Bénin: Le ministre conseiller Jonas Hantan fait une tournée nationale après sa nomination

Photo : DR

En deux mois, le Ministre Conseiller chargé du Tourisme, de la Culture, des Arts et des Sports, Ayibatin Jonas Hantan, a sillonné l’ensemble du territoire béninois. Sa tournée nationale, entamée le 23 janvier 2025 dans le département du Zou, s’est achevée le 21 mars 2025 dans le Littoral, après avoir couvert les 12 départements du pays et 25 communes.

Cette initiative visait à renforcer le dialogue entre l’État central et les autorités locales, tout en assurant un suivi rapproché des projets engagés dans les secteurs dont il a la charge. Durant son périple, Ayibatin Jonas Hantan a rencontré les préfets, les maires, les directeurs départementaux, ainsi que plusieurs acteurs culturels et sportifs. Il a également effectué des visites dans 19 communes pour suivre le fonctionnement des classes culturelles et sportives mises en place.

Le Ministre Conseiller a conduit cette tournée selon un calendrier précis. Après le Zou, il s’est rendu successivement dans le Mono, le Borgou, l’Alibori, le Couffo, les Collines, le Plateau, l’Atlantique, l’Atacora, la Donga, l’Ouémé et, enfin, le Littoral. À chaque étape, il a échangé avec les acteurs territoriaux sur les réformes en cours et les projets réalisés sous l’impulsion du Président Patrice Talon.

Au-delà des rencontres institutionnelles, Ayibatin Jonas Hantan a accordé une attention particulière aux dynamiques locales. Il a effectué deux descentes stratégiques dans les secteurs du tourisme et des sports et s’est rendu dans trois palais royaux pour réaffirmer son attachement aux valeurs traditionnelles.

Partout où il s’est rendu, le Ministre Conseiller a délivré un message fédérateur. Il a exhorté les responsables départementaux et communaux à s’approprier les réformes engagées et à renforcer la communication autour des actions gouvernementales. Il a aussi encouragé les initiatives locales dans les domaines culturels, touristiques et sportifs.

Cette tournée a permis de recueillir les préoccupations des élus et des acteurs locaux. Elle a également ouvert la voie à des pistes de solutions adaptées aux réalités de chaque territoire. Pour le Ministre Conseiller, ces échanges visent à consolider l’ancrage des politiques publiques et à favoriser une meilleure participation des communautés.

À l’issue de cette démarche, les attentes restent fortes quant à la concrétisation des engagements pris. Toutefois, cette tournée marque une étape importante dans la dynamique de rapprochement entre l’administration centrale et les territoires. Elle illustre la volonté du gouvernement de faire du développement culturel, touristique et sportif un levier pour le progrès local.