Bénin : Le parti de Yayi poursuit des maires et des policiers en justice

Le parti d’opposition « Les Démocrates » a décidé de porter plainte contre plusieurs maires et responsables de la police républicaine, dénonçant ce qu’il qualifie de « répression politique ». Dans une vidéo diffusée sur YouTube, Me Renaud Agbodjo, conseiller juridique du parti, a annoncé que des actions judiciaires ont été engagées contre certains acteurs municipaux et policiers.

Selon Me Agbodjo, les plaintes visent le directeur départemental de la police républicaine de l’Alibori, le commissaire de Pobé ainsi que les maires de Pobé, Sakété, Abomey-Calavi, Ouaké et Toucountouna. Le parti leur reproche des actes d’« intimidation, discrimination et provocation ».

Cette initiative judiciaire fait suite à l’interdiction de plusieurs activités politiques organisées par « Les Démocrates ». À titre d’exemple, Me Agbodjo évoque un incident survenu à Kpomassè, dans le département de l’Atlantique, où des députés du parti auraient été empêchés d’assister à une messe pourtant autorisée par le maire de la commune. L’avocat précise que cette interdiction s’est faite sans justification officielle ni document écrit.

Des restrictions dénoncées comme une tentative de mise à l’écart

Le conseiller juridique du parti interprète ces restrictions comme une stratégie visant à provoquer une réaction violente de leur part, pouvant justifier une exclusion de la scène politique avant les élections générales de 2026. Il estime que les forces de l’ordre chargées de bloquer les activités du parti portent atteinte aux libertés fondamentales.

« L’atteinte à la liberté est une infraction correctionnelle avec un délai de prescription de six ans. Cela signifie que, tôt ou tard, ces actes, qui ont été recensés et documentés, feront l’objet de procès, même après 2026, à l’issue du mandat du président Patrice Talon », a affirmé Me Agbodjo. Il a également rappelé que chaque maire et policier impliqué devra répondre de ses actes devant la justice, sauf s’il peut prouver qu’il agissait sous un ordre administratif émanant de sa hiérarchie.