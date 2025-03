Bénin : Les derniers hommages rendus au ministre Kouaro Yves Chabi

Le ministre Yves Chabi Kouaro. Photo : Président du Bénin

Ce samedi 1er mars 2025, la ville de Parakou a accueilli une foule nombreuse venue rendre un dernier hommage au ministre Kouaro Yves CHABI, décédé tragiquement dans un accident le 20 février dernier à Badékparou. La cérémonie d’inhumation, marquée par une forte émotion, s’est déroulée dans l’intimité familiale après une série de célébrations empreintes de solennité.

Une messe d’hommage chargée d’émotion

La cathédrale Saint Pierre et Paul de Parakou a abrité la messe d’hommage, présidée par Monseigneur Pascal N’KOUE, Archevêque de Parakou, accompagné de Père Fortunet Gonzalo qui a prononcé des mots forts : « Nous sommes réunis ici aujourd’hui, pas pour célébrer un deuil mais pour célébrer la vie, l’espérance d’une vie après la mort ».

Personnalités politiques et administratives se sont jointes à la famille et aux proches du défunt. La vice-présidente de la République, Mariam Talata, le préfet du Borgou, Djibril MAMA CISSÉ, ainsi que Joseph F. DJOGBENOU, président du parti Union Progressiste le Renouveau, ont honoré de leur présence cette cérémonie marquée par des lectures bibliques, des chants funèbres interprétés par la chorale Saint Trinité de Guema et la communauté de l’Église du Christianisme Céleste.

Hommages officiels et décorations posthumes

Au nom du président Patrice Talon, grand maître des ordres nationaux, la vice-présidente Mariam Talata a procédé à la décoration posthume de Kouaro Yves CHABI, saluant une « vie exemplaire » et un « patrimoine modèle » dont l’impact durable marquera la nation béninoise. « C’est l’exemplarité modélante de ta vie, c’est la puissante source d’inspiration qu’elle constitue », a-t-elle déclaré.

Lors de la cérémonie protocolaire, plusieurs discours émouvants ont été prononcés, notamment celui du représentant de la famille CHABI, exprimant la douleur et la gratitude des proches : « Une famille a perdu un père, une femme a perdu son époux, des enfants à fleur de l’âge ont perdu leur papa », a-t-il souligné, remerciant le gouvernement et toutes les autorités pour leur soutien.

Une inhumation dans l’intimité familiale

Après la messe et les hommages officiels, le ministre Kouaro Yves CHABI a été inhumé dans la stricte intimité familiale. Cette décision, respectant le souhait de la famille, a permis de clore cette journée de recueillement avec dignité et respect. Le ministre des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle laisse derrière lui une nation endeuillée mais reconnaissante pour son dévouement au service public et son engagement pour l’éducation au Bénin.