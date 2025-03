Bénin : L’ex-préfet du Zou Firmin Kouton sera inhumé samedi prochain

Firmin Kouton (Photo Présidence)

Firmin Kouton, préfet du département du Zou depuis 2016, sera inhumé le samedi 22 mars 2025 dans la commune de Zakpota. L’information a été confirmée par des sources proches des autorités et relayée par Bip Radio.

L’ancien préfet est décédé le mardi 25 février 2025 à Cotonou, succombant à une crise. Administrateur chevronné, il avait pris la tête du département du Zou en 2016 et s’était illustré par une gestion rigoureuse et engagée. Son action était centrée sur le développement local et le respect des directives gouvernementales en matière de gouvernance territoriale. Il a œuvré activement à l’application des politiques publiques, en collaboration avec les autorités locales et les différents acteurs institutionnels.

Son décès survient dans un contexte de deuil national, alors que le pays pleure également la disparition du ministre Kouaro Yves Chabi, qui a récemment reçu un hommage national à titre posthume. Le départ de Firmin Kouton laisse un vide au sein de l’administration territoriale.