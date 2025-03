Bénin : L’exposition « Patrimoine 2.0 » ouverte à l’Université d’Abomey-Calavi

L’Université d’Abomey-Calavi accueille depuis ce mercredi 26 mars 2025 l’exposition « Patrimoine 2.0 ». La cérémonie d’ouverture s’est tenue dans le Jardin Botanique de l’université, en présence de plusieurs autorités et acteurs du secteur culturel.

Ce projet résulte d’une collaboration entre l’Ambassade de France près le Bénin, l’Agence de Développement des Arts et de la Culture (ADAC), l’Université d’Abomey-Calavi à travers l’Institut National des Métiers d’Art, d’Archéologie et de Culture (INMAAC), ainsi que l’organisation Laboratorio Arts Contemporains. L’exposition restera ouverte pendant près de dix jours et transformera le Jardin Botanique en un espace d’expression artistique.

Dans son intervention, l’ambassadrice de France, Nadège Chouat, a salué la qualité du travail accompli. Elle a rappelé que l’exposition marque l’aboutissement de deux années d’efforts menés dans le cadre du programme « Patrimoine 2.0 ». Ce programme, lancé en 2023 par l’Ambassade de France, vise à valoriser le patrimoine béninois à l’ère du numérique. La diplomate a insisté sur l’importance de rendre le patrimoine accessible aux jeunes, aux enseignants, aux amateurs d’art et à tous ceux qui s’intéressent à la culture béninoise.

Elle a souligné le rôle central joué par les étudiants et les professionnels béninois engagés dans le projet. Elle a salué le travail du commissaire d’exposition, ainsi que celui des étudiants de l’INMAAC et d’Africa Design School. Elle a également exprimé sa reconnaissance envers les partenaires techniques, notamment l’école 229 et son initiative « Blow Challenge Patrimoine et Numérique ».

Pour sa part, Éric Folly Totah, directeur de cabinet du ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, a rappelé les efforts du gouvernement pour préserver et valoriser le patrimoine national. Il a indiqué que depuis 2016, le ministère conduit un vaste programme de recensement et de protection du patrimoine matériel et immatériel du Bénin. Il a précisé que l’exposition « Patrimoine 2.0 » s’inscrit dans cette dynamique.

Les organisateurs ont conçu l’exposition comme une expérience immersive. Elle invite les visiteurs à découvrir les richesses culturelles du Bénin à travers une approche interactive et numérique. Cette initiative entend replacer le patrimoine au cœur des préoccupations contemporaines, en le rendant vivant et accessible à tous.