Bénin : près de dix soldats blessés après une attaque au Nord

Des soldats béninois pendant l'entraînement (image d'illustration : wikimedia/Domaine public/Jad Sleiman, U.S. Marine Corps)

Ce lundi 3 mars 2025, une unité des Forces Armées Béninoises (FAB) a été victime d’une attaque à l’engin explosif improvisé (IED) au nord du Bénin, entraînant des blessures chez neuf militaires. Cet incident a également causé la perte de deux véhicules militaires, dont un blindé chinois et un véhicule spécialement conçu pour minimiser les risques en cas de minage de parcours.

Immédiatement après l’explosion, les blessés ont été pris en charge par des hélicoptères de secours. Selon les autorités militaires, le pronostic vital des militaires n’est pas engagé. Seuls deux d’entre eux nécessiteront une intervention chirurgicale en raison de fractures importantes. Le véhicule spécial conçu pour être détruit en cas de détection de mines a joué un rôle crucial en évitant des pertes humaines plus lourdes. Son dispositif de sécurité a permis de limiter l’impact de l’explosion sur les occupants du convoi militaire.

Cette attaque s’inscrit dans un contexte de montée des menaces sécuritaires dans la région. Les autorités béninoises restent mobilisées pour assurer la sécurité des populations et de leurs forces déployées sur le terrain. Un renforcement des mesures de sécurité et des patrouilles militaires est attendu dans les prochains jours. Le gouvernement béninois a réaffirmé son engagement à lutter contre l’insécurité et à soutenir les militaires blessés dans cette attaque.