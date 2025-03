Bénin : Sacca Lafia reçoit le cadre de concertation de l’opposition

Le président de la Commission électorale nationale autonome (Céna), Sacca Lafia, accompagné des membres de l’institution, a reçu ce mardi 11 mars 2025 une délégation du Cadre de concertation des partis politiques de l’opposition. L’entretien a principalement porté sur l’organisation des prochaines élections. Fidèle à son engagement pour un processus électoral inclusif, la Céna reste ouverte aux discussions avec toutes les formations politiques.

Lors de cette rencontre, les échanges ont porté sur le recrutement des agents électoraux et des coordonnateurs d’arrondissements. À l’issue de l’entretien, Antoine Guédou Visétogbé, porte-parole du Cadre de concertation et président du parti Grande Solidarité Républicaine (GSR), a souligné que ces deux points ont fait l’objet d’un consensus. « Nous avons discuté en toute franchise avec la Céna. Nous sommes convenus que lors du processus de sélection des agents électoraux et des coordonnateurs d’arrondissements, nous serons impliqués. Concernant ces derniers, nous avons également demandé à consulter la liste des candidats, ce à quoi la Céna ne s’est pas opposée », a-t-il déclaré.

Les discussions ont également abordé la question de la transparence dans la compilation des résultats, notamment l’application de l’article 93 du Code électoral. « L’un de nos points d’attention était la garantie de la sincérité du scrutin. Cet article stipule que le coordonnateur d’arrondissement désigné par la Céna doit non seulement afficher la dernière copie de la feuille de dépouillement, mais aussi en remettre un exemplaire aux partis présents. Or, la Céna estime que cette disposition pose des difficultés d’application et suggère une modification de la loi à ce sujet. Nous avons convenu de poursuivre la réflexion », a expliqué Antoine Guédou Visétogbé.