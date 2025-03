Bénin : Six personnes arrêtées à Abomey-Calavi

Des agents de la police républicaine (Photo AmB.)

Le mardi 11 mars 2025, une opération menée par le commissariat d’arrondissement d’Abomey-Calavi a permis l’arrestation de six individus impliqués dans la vente illégale de substances psychotropes et de médicaments contrefaits. Sur la base d’informations précises, les forces de l’ordre ont pris d’assaut une cabane située dans le quartier Adjakè, identifiée comme un point de vente clandestin. L’intervention rapide a surpris le principal suspect en pleine transaction.

Une fouille approfondie a permis de saisir 155 plaquettes de médicaments contrefaits ainsi qu’une somme de 69 010 francs CFA, issue des ventes. Ces éléments confirment l’ampleur du trafic et les stratégies adoptées par les trafiquants pour opérer discrètement. En plus du vendeur présumé, cinq autres individus présents sur les lieux ont été interpellés. L’enquête se poursuit pour établir leurs degrés d’implication et remonter la filière.