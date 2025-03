Bénin : Suite à la plainte d’un pasteur, une tiktokeuse déposée en prison

La plateforme TikTok se retrouve au cœur d’une affaire de diffamation et de harcèlement qui a conduit à l’arrestation de Caroline Yeï Achille Aitchedji. Selon Peace Fm, âgée de 26 ans et cuisinière-restauratrice à Togoudo, la jeune femme a été présentée à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET).

L’interpellation, effectuée le mardi 25 février 2025, fait suite à une plainte de Séraphin Avohou, pasteur de 61 ans à l’église Union Renaissance d’Homme en Christ. Ce dernier accuse Caroline Aitchedji de l’avoir diffamé et harcelé sur TikTok.

Publicité

Placée en détention provisoire depuis sa présentation à la CRIET le lundi 3 mars 2025, la prévenue attend son procès prévu pour le mardi 18 mars 2025. C’est à cette occasion que la cour examinera les éléments du dossier et les accusations portées contre elle.