Dans un entretien accordé à Jeune Afrique, le président béninois Patrice Talon a une nouvelle fois réitéré son engagement à ne pas briguer un autre mandat à l’issue de son second quinquennat. Alors que des voix s’élèvent pour l’inciter à se représenter en 2026, il insiste sur son désir de quitter le pouvoir et de mener une vie loin des affaires de l’État.

Une vie après la présidence

Interrogé sur ce qu’il compte faire au lendemain de l’investiture de son successeur, Patrice Talon a répondu sans détour : « Sortir, me promener dans les rues, aller au marché faire mes courses, au cinéma, sur la plage, jouer à la pétanque, tout cela me manque. » Le chef de l’État exprime ainsi son impatience de retrouver une existence ordinaire après avoir consacré dix années à la gestion du pays. Il dit être « pressé d’être un consommateur des progrès de [son] pays » et d’observer les réalisations de son successeur, qu’il espère voir surpasser son propre bilan.

Aucune interférence avec son successeur

Alors que la transmission du pouvoir est souvent source de tensions en Afrique, Patrice Talon assure qu’il ne cherchera en aucun cas à influencer les décisions du futur président. Conscient des conflits qui ont opposé certains prédécesseurs à leurs successeurs sur le continent, il affirme catégoriquement : « Sans doute parce que les sortants rechignent à redevenir de simples citoyens et veulent rester des acteurs. Ce ne sera pas mon cas. Je serai politiquement inexistant. »

Depuis son accession au pouvoir en 2016, Patrice Talon a toujours insisté sur sa volonté de respecter la Constitution en ne dépassant pas les deux mandats présidentiels autorisés. Si cette position tranche avec celle de certains dirigeants africains ayant cherché à modifier les règles pour se maintenir au pouvoir, ses détracteurs restent sceptiques quant à son retrait total de la sphère politique. Toutefois, à travers cette nouvelle sortie médiatique, Patrice Talon tente d’envoyer un message clair : en 2026, il compte tourner définitivement la page de la politique et redevenir un citoyen ordinaire.