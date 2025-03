Bénin : Un étudiant devant la CRIET pour piratage de comptes bancaires

La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a ouvert, lundi 3 mars 2025, le procès d’un jeune étudiant accusé de piratage de comptes bancaires et d’escroquerie via internet. Le prévenu aurait utilisé de fausses annonces de recrutement pour collecter les informations personnelles de plusieurs étudiants, avant de vider leurs comptes bancaires.

Plusieurs victimes

L’affaire a éclaté après la plainte d’un étudiant concernant un retard de paiement de son allocation. Le président d’une association estudiantine de Parakou a mené des vérifications, révélant que l’argent avait bien été viré sur le compte de l’étudiant mais retiré par un numéro téléphonique lié au compte bancaire.

L’alerte lancée par l’association a permis de découvrir 50 étudiants victimes de piratage de comptes bancaires. Grâce à la collaboration avec la banque, 35 comptes ont pu être récupérés. Cependant, 15 comptes avaient déjà été vidés par le prévenu présumé.

Le mode opératoire du suspect

Selon les témoignages recueillis, le prévenu publiait de fausses offres d’emploi en ligne, demandant aux victimes de fournir leurs pièces justificatives. Il utilisait ensuite ces informations pour accéder aux comptes bancaires de ses cibles. Trois numéros de téléphone, utilisés pour retirer l’argent des comptes piratés, ont été remis à la Cour.

La défense du prévenu : un cousin accusé

À la barre, le jeune étudiant a plaidé non coupable, affirmant que son cousin serait l’auteur des faits. Selon lui, il aurait seulement aidé ce dernier à retirer de l’argent à plusieurs reprises, ignorant l’origine des fonds. Il a expliqué que son cousin lui avait promis un emploi fictif au sein d’une ONG, avant de disparaître.

L’étudiant a ajouté que son cousin, aujourd’hui en détention dans une prison du pays, lui avait demandé d’utiliser son téléphone pour effectuer certaines transactions. En échange, il aurait reçu de petites sommes d’argent. La Cour a confirmé l’incarcération du cousin et a reporté l’audience au 8 avril 2025 afin de permettre son extraction pour comparaître.