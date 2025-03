Bonheur au Maghreb: voici le pays le plus heureux

Stan B - Unsplash

L’Algérie se distingue en tête du classement du bonheur au Maghreb, selon le rapport mondial 2025 des Nations Unies. Classée 84e au niveau mondial avec un score notable de 5,4 sur 10, elle devance largement le Maroc (112e, 4,9) et la Tunisie (113e, 4,8). Cette performance illustre une résilience impressionnante face aux défis économiques et politiques.

La cohésion sociale et la solidarité, profondément enracinées dans la culture algérienne, sont les piliers de ce bien-être collectif qui se démarque dans la région. Le rapport, publié le 20 mars, repose sur plusieurs critères essentiels, tels que le soutien communautaire, la confiance institutionnelle et les comportements d’entraide.

L’Algérie excelle dans ces domaines, affichant des indicateurs supérieurs à ceux de ses voisins. Un chiffre significatif révèle que 52% des Algériens ont aidé un inconnu au cours du mois précédant l’étude, témoignant d’un niveau exceptionnel de solidarité quotidienne.

Les fondements du bien-être algérien

Cette culture de l’entraide est le socle du sentiment de bonheur en Algérie. Malgré un contexte économique parfois difficile et des tensions politiques, les liens communautaires forts et les réseaux de soutien mutuel créent un filet social protecteur. Cette infrastructure relationnelle génère un sentiment de sécurité émotionnelle qui transcende les difficultés matérielles, expliquant ainsi la position avantageuse de l’Algérie dans ce classement.

Les situations au Maroc et en Tunisie sont plus complexes. Au Maroc, la perception des disparités économiques affecte négativement l’indice de satisfaction générale. La Tunisie, quant à elle, souffre d’une instabilité politique persistante et de défis socio-économiques qui pèsent lourdement sur le moral collectif. Ces deux nations affichent des niveaux de confiance sociale et institutionnelle significativement inférieurs à ceux observés en Algérie.

Tendances mondiales du bonheur

À l’échelle mondiale, les pays nordiques dominent ce classement du bonheur, avec la Finlande en tête. Parallèlement, plusieurs nations occidentales, dont les États-Unis, la Suisse et le Canada, voient leurs indices décliner. L’étude met également en lumière une augmentation préoccupante des inégalités de bien-être au sein des pays, en hausse de 25% au cours des deux dernières décennies. Dans ce contexte, l’Algérie parvient à maintenir sa position privilégiée grâce à son tissu social remarquablement solide.