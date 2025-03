Canada : riposte douanière chinoise sur fond de tensions avec les USA

(Li Xueren | Xinhua News Agency | Getty Images)

Les tensions commerciales entre les grandes puissances ne se limitent pas aux États-Unis et à la Chine. Ce samedi, Pékin a annoncé l’imposition de droits de douane supplémentaires sur plusieurs produits agricoles canadiens. Cette décision s’inscrit dans un contexte de mesures protectionnistes et de tensions accrues entre la Chine et le Canada.

L’annonce officielle a été faite par la Commission des droits de douane du gouvernement chinois, qui prévoit une surtaxe de 100 % sur l’huile de colza, les tourteaux d’oléagineux et les pois en provenance du Canada. De plus, une taxe additionnelle de 25 % sera appliquée aux produits aquatiques et à la viande de porc. Ces mesures, qui entreront en vigueur le 20 mars, visent à répondre aux droits de douane imposés par Ottawa sur certains produits chinois.

En août dernier, le Canada avait annoncé des taxes supplémentaires sur certaines importations chinoises, notamment 100 % sur les véhicules électriques et 25 % sur l’acier et l’aluminium. Cette décision, justifiée par le premier ministre canadien Justin Trudeau par des préoccupations liées à des pratiques commerciales jugées inéquitables, avait suscité une vive réaction de Pékin. En septembre, une enquête anti-discrimination avait été lancée par la Chine pour évaluer l’impact des mesures canadiennes sur ses entreprises.

D’après le ministère chinois du Commerce, les conclusions de cette enquête ont démontré que les taxes canadiennes portaient atteinte aux intérêts des entreprises chinoises et perturbaient l’ordre du commerce international. Pékin considère ces mesures comme une violation des règles de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et les qualifie de discriminatoires. En conséquence, la Chine demande au Canada de revenir sur ces restrictions et de supprimer leurs effets jugés néfastes.

L’un des secteurs les plus touchés par ces nouvelles taxes est celui du canola, une culture largement exploitée au Canada pour la production d’huile de cuisson et d’aliments pour animaux. La Chine étant un des principaux importateurs de cette denrée, l’imposition de droits de douane de 100 % pourrait lourdement impacter les exportateurs canadiens. Ces mesures risquent d’accentuer la détérioration des relations entre les deux pays, déjà mises à mal par plusieurs différends diplomatiques ces dernières années, notamment autour de l’affaire Huawei et des tensions liées à l’arrestation de Meng Wanzhou en 2018.