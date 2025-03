CEO of the Day : MTN Bénin célèbre le leadership féminin en entreprise

Le vendredi 28 mars dernier, MTN Bénin a tenu la clôture de la troisième édition de l’initiative « CEO of the Day » dans la grande salle du Golden Tulip Hôtel de Cotonou. En présence de plusieurs dirigeants d’entreprises, la Directrice générale de MTN Bénin, Uche Ofodile, a mis en avant cette initiative qui vise à promouvoir le leadership féminin en entreprise surtout en ce mois de mars dédié aux femmes.

L’initiative « CEO of the Day » permet à une jeune femme employée de l’entreprise d’occuper, le temps d’une journée, le poste de Directrice générale. Cet exercice grandeur nature vise à renforcer la confiance en soi et à offrir une expérience immersive du leadership. Lancée en 2023, l’initiative a rapidement gagné en ampleur et a su mobiliser plusieurs dizaines d’entreprises au fil des éditions.

Publicité

Selon Viviane Sissuh, Directrice des Ressources Humaines, MTN Bénin, « cette initiative a été conçue pour révéler les talents cachés des jeunes femmes en entreprise. Nous avons constaté que bon nombre d’entre elles, bien que très compétentes, manquent de confiance en elles. En leur permettant d’endosser le rôle de dirigeante, nous leur offrons une opportunité unique de découvrir leur potentiel. »

Une expérience enrichissante et impactante

Annick Atougbé, « CEO of the Day » de MTN Bénin de cette 3ème édition, a partagé son ressenti sur cette journée exceptionnelle : « C’est une expérience très enrichissante et en même temps challengeante. Il ne s’agit pas seulement d’occuper un poste, mais de vivre réellement la pression et les responsabilités d’une dirigeante. Cette journée m’a permis de mieux comprendre ce qu’implique le leadership : inspirer, impacter et fédérer une équipe autour d’une vision commune. »

Pour Uche Ofodile, Directrice générale de MTN Bénin, l’impact de ce programme est indéniable : « Depuis le lancement de « CEO of the Day », nous avons accompagné 60 jeunes femmes dans cette expérience transformatrice. Certaines ont déjà pris leur envol et occupent des postes stratégiques ou ont lancé leur propre entreprise. Nous sommes fiers de ce que nous avons accompli et avons pour ambition de toucher encore plus de jeunes femmes d’ici 2026. »

Vers un réseau de femmes leaders

Avec la participation cette année de 35 entreprises partenaires, le programme prend de l’ampleur. « Nous voulons aller encore plus loin et créer un réseau solide de femmes leaders. Il ne s’agit pas seulement de donner une journée de visibilité, mais d’accompagner ces jeunes femmes dans leur parcours professionnel », a souligné l’un des organisateurs.

Publicité

La vision de MTN Bénin s’aligne avec sa stratégie globale de promotion de la diversité et de l’inclusion. « Investir dans la représentation des femmes est un levier de performance pour toute organisation. Le leadership ne doit pas être une question de genre, mais de compétence et de vision. CEO of the Day est une réponse concrète à cette dynamique », a déclaré Uche Ofodile. L’avenir du programme s’annonce prometteur. Avec une ambition d’atteindre 100 participantes d’ici 2026, MTN Bénin et ses partenaires comptent bien faire de « CEO of the Day » un véritable catalyseur de changement.