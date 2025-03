Chefferie traditionnelle au Bénin: chez Vlavonou, sa majesté Rafiou ADÉBOWALÉ plaide pour l’inclusion d’Ifangni

Sa majesté Rafiou ADÉBOWALÉ. Photo DR

Une délégation de la cour royale d’Ifangni conduite par sa majesté Rafiou ADÉBOWALÉ était le vendredi 21 Mars 2025 au cabinet de Louis Gbèhounou Vlavonou, président de l’Assemblée du Bénin afin de plaider pour une prise en compte du royaume d’Ifangni par la loi portant chefferie traditionnelle en République du Bénin.

Adoptée il y a environ une semaine par la Représentation nationale, la loi portant chefferie traditionnelle en République du Bénin ne cesse de retenir l’attention. C’est ce qui justifie la présence de sa majesté Rafiou ADÉBOWALÉ, roi d’Ifangni dans le département du Plateau au cabinet du président de l’institution parlementaire le vendredi 22 Mars dernier. Il était à la tête d’une délégation princes, princesses et dignitaires de la cour royale dans le but de plaider pour une prise en compte de la nouvelle cartographie des rois et chefferies traditionnelles dans notre pays.

Ses doléances ont été portées par la voix d’Alamou Soulé SOUMAÏLA, conservateur de la tradition et membre de la Cour royale d’Ifangni. Cette source de référence a porté à l’attention du président Louis Vlavonou, natif de la région; que la fondation du royaume d’Ifangni date des années 1800 et a connu la succession de plusieurs rois dont le 18ème est sa majesté Rafiou ADÉBOWALÉ, occupant actuel du trône. D’où le sens et le bien fondé du plaidoyer, lequel renseigne au mieux la première autorité de l’Assemblée nationale pour une conduite à tenir.

Cette audience, la énième du genre avant et après le vote de la loi; semble donner raison aux députés en accord avec la loi mais qui ont montré que rien ne presse. (Rejoignez la famille des abonnés de la chaîne WhatsApp du journal La Nouvelle Tribune en cliquant sur le lien https://whatsapp.com/channel/0029VaCgIOFL2ATyQ6GSS91x)