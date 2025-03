Chefferie traditionnelle au Bénin : Ce que Léandre Houngbédji dit de la loi

Léandre Houngbédji (Photo Présidence)

Face aux interrogations soulevées par la loi sur la chefferie traditionnelle, Wilfried Léandre Houngbédji, secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement, a tenu à rassurer les acteurs concernés. Lors du point de presse consécutif au Conseil des ministres, il a affirmé que cette réforme ne vise en aucun cas à faire disparaître des royaumes ou chefferies, mais plutôt à clarifier et structurer leur reconnaissance juridique.

Une loi pour la valorisation et la modernisation

« La loi n’emporte aucun royaume », a déclaré Wilfried Léandre Houngbédji, insistant sur la nature historique et scientifique du texte. Selon lui, cette législation fixe des critères précis pour définir les royaumes et chefferies coutumières, dans l’objectif de mieux organiser cette institution traditionnelle. Loin de menacer l’existence des cours royales, elle les inscrit dans un cadre juridique clair qui valorise leur rôle dans la société et préserve l’héritage culturel du Bénin.

Publicité

Des réactions partagées

Adoptée par la majorité des députés le 13 mars 2025, la loi a suscité diverses réactions. Si certains la considèrent comme une avancée nécessaire, d’autres, à l’instar du député Bako Arifari, estiment qu’elle présente des imperfections et pourraient nécessiter des ajustements futurs. L’élu du Bloc Républicain a ainsi prédit d’éventuelles relectures de la loi afin d’affiner son application.

Plaidoyer des cours royales

Parmi les initiatives entreprises suite à l’adoption de la loi, une délégation de la cour royale d’Ifangni, dirigée par sa majesté Rafiou Adébowalé, a rencontré le président de l’Assemblée nationale, Louis Gbèhounou Vlavonou, le 22 mars 2025. Cette audience visait à plaider pour l’intégration d’Ifangni dans la nouvelle cartographie des chefferies traditionnelles.

Alors que la loi définit officiellement 16 royaumes et 90 chefferies, dont 80 chefferies supérieures et 10 chefferies coutumières, plusieurs voix s’élèvent pour ajuster cette classification et garantir une reconnaissance équitable des différentes entités royales du pays.