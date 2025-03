Code électoral au Bénin : Basile Ahossi reste optimiste par rapport à sa modification

Invité de l’émission En toute vérité sur la radio Mono La Voix de Lokossa ce dimanche, le député Basile Comlan Ahossi s’est exprimé sur les modifications du code électoral, notamment la règle exigeant qu’un parti obtienne au moins 20 % des voix dans chaque circonscription pour accéder au partage des sièges. D’après cette disposition, les partis politiques doivent réunir un cinquième des suffrages exprimés dans chaque circonscription électorale pour prétendre à une représentation parlementaire.

Une mesure que l’opposant juge discriminatoire, mais qui, selon lui, ne constitue pas un obstacle insurmontable pour son parti, Les Démocrates (LD). Il estime qu’une révision du code électoral reste possible, même à l’approche du dépôt des candidatures. « Même à un mois du dépôt des dossiers, on peut corriger le code électoral. Ce serait un consensus… Si ceux qui ont instauré cette règle doivent la modifier, cela prendra au moins six mois avant la date limite de dépôt », a-t-il déclaré.

Toutefois, si la réglementation demeure inchangée, Basile Ahossi assure que son parti fera face au défi. « Nous irons aux élections, cela n’empêchera personne d’y aller. L’oiseau qui appelle la pluie doit savoir qu’il sera lui aussi mouillé. Personne n’est épargné. Nous réfléchissons à nos candidatures, mais nous serons présents. Si nous ne l’obtenons pas, les autres non plus », a-t-il averti, insistant sur la détermination de son parti à relever le défi électoral.