Coopération bilatérale : comment le Japon soutient le développement au Bénin

Dans la matinée du vendredi 21 mars 2025, plusieurs journalistes béninois ont embarqué pour une visite de terrain dans le département de l’Atlantique, sous l’égide de l’ambassade du Japon. Cette immersion avait pour but de mesurer l’impact des actions financées par la coopération japonaise et de constater de près les transformations apportées aux communautés bénéficiaires.

Première étape de la visite : le Collège d’Enseignement Général (CEG) 1 de Glo-Djigbé, situé dans la commune d’Abomey-Calavi. Grâce à un financement de plus de 103 millions de francs CFA, l’établissement a bénéficié de la construction et de l’équipement de sept salles de classe, d’un laboratoire et de huit cabines de latrines. Ce projet, dont le contrat de don a été signé en août 2022 et inauguré en février 2023, a considérablement amélioré les conditions d’apprentissage des élèves en leur offrant un cadre scolaire plus adapté et fonctionnel.

Modernisation de l’unité de transformation des noix de palme à Allada

La délégation s’est ensuite rendue dans la commune d’Allada, où le groupement Glé Dokou a vu son unité de transformation des noix de palme entièrement modernisée grâce à un financement de 85 millions de francs CFA. Le groupement, composé de 221 membres répartis en dix groupes, a reçu deux hangars équipés de machines, un magasin de stockage et un bureau. Valdoris Adjovi, représentant du groupement, a témoigné des avancées permises par cette modernisation. Avant l’installation des équipements, les travaux étaient entièrement manuels, ce qui ralentissait considérablement la production et entraînait de nombreuses pertes. Désormais, grâce à l’automatisation du processus, la production d’huile rouge a considérablement augmenté, passant de 11 à 12 bidons par cycle à environ 15 à 16 bidons.

Les défis persistants et les besoins du groupement Glé Dokou

Malgré ces avancées, certains défis subsistent. Les membres du groupement sollicitent la construction d’une seconde fosse de préparation pour éviter la pollution et fluidifier le travail, ainsi qu’un dortoir pour les femmes qui passent plusieurs jours sur le site dans des conditions précaires. La sécurisation des équipements par une clôture figure également parmi leurs principales préoccupations.

Le CPADD : un modèle en Afrique francophone grâce à la coopération japonaise

La dernière étape de la visite a conduit la délégation au Centre de Perfectionnement aux Actions Post-Conflictuelles de Déminage et de Dépollution (CPADD). Depuis 2009, le Japon a injecté plus de 4 millions de dollars dans le développement de cette institution stratégique. Grâce à ce soutien, le centre a renforcé ses infrastructures, amélioré les conditions d’accueil et de formation des stagiaires et modernisé son polygone d’exercices. Le lieutenant-colonel Djimon Sahgui, directeur du CPADD, a souligné l’importance de cet appui qui a permis à l’établissement de s’imposer comme une référence en Afrique francophone en matière de lutte contre les mines et les explosifs de guerre. Il a exprimé sa gratitude envers le Japon et appelé à une intensification du partenariat pour accompagner la croissance du centre à l’horizon 2030.

Engagement renouvelé de la coopération japonaise au Bénin

Au terme de cette visite, le représentant de l’ambassade du Japon a réaffirmé l’engagement de son pays en faveur du développement du Bénin. Il a salué les avancées enregistrées grâce à cette coopération et rappelé l’importance de ces projets dans la lutte contre l’insécurité et la promotion de la stabilité régionale. Il a conclu en réitérant la volonté du Japon de poursuivre ses actions aux côtés du Bénin pour un développement durable et inclusif.