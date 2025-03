Crimes français au Maghreb: un documentaire déprogrammé en France

Photo d'illustration (Unsplash)

La guerre d’Algérie (1954-1962) reste l’une des pages les plus sombres de l’histoire coloniale française. Durant huit années, ce conflit a causé des centaines de milliers de morts et laissé des séquelles profondes dans la mémoire collective des deux nations. Les méthodes employées par l’armée française – torture, massacres de civils, déplacements forcés de populations – ont longtemps été occultées par les autorités françaises, alimentant régulièrement des tensions diplomatiques entre Paris et Alger.

Une révélation explosive retirée des écrans

Un documentaire suisse intitulé « Algérie, sections armes spéciales » devait être diffusé le dimanche 16 mars à 23 heures sur France 5, dans le cadre de l’émission « La Case du siècle« . Ce film de 52 minutes réalisé par Claire Billet dévoile pour la première fois l’utilisation massive d’armes chimiques par l’armée française durant la guerre d’Algérie – une pratique qui viole le Protocole de Genève de 1925 ratifié par la France. Pourtant, à cinq jours de sa programmation initiale, France Télévisions a annoncé le mardi 11 mars sa déprogrammation, préférant diffuser des documentaires sur les États-Unis et la Russie.

Publicité

Le spectre de la censure

Cette déprogrammation suscite de vives interrogations quant à ses motivations réelles. « Cette décision prête à confusion et risque de mettre de l’huile sur le feu« , a réagi la réalisatrice Claire Billet, qui a appris la nouvelle par sa société de production. Le timing de cette annulation intervient alors que les débats sur les crimes coloniaux s’intensifient et que les relations franco-algériennes traversent une période particulièrement tendue.

Pour de nombreux observateurs, cette déprogrammation s’apparente à une forme de censure déguisée, motivée par la nature explosive des révélations contenues dans le documentaire. Ces informations documentées remettent frontalement en question l’image que la France souhaite projeter en tant que « pays des droits de l’Homme« , exposant au contraire des actes pouvant être qualifiés de crimes de guerre contre des populations civiles.

Malgré cette déprogrammation télévisuelle, le documentaire sera toutefois disponible en ligne ce mercredi 12 mars, permettant ainsi au public d’accéder à ces révélations historiques sur un chapitre encore largement occulté de la guerre d’Algérie, où l’usage d’armes chimiques par l’armée française constitue une violation des accords internationaux que la France avait elle-même ratifiés.