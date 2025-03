Croissance au Maghreb: ce pays scruté à la loupe

Le Maroc présente une économie diversifiée, alliant une tradition agricole à un développement marqué dans les secteurs industriel, tertiaire et touristique. Le royaume repose sur un tissu économique où la production agricole, mobilisant une part importante de la population active, coexiste avec des domaines en expansion. L’activité industrielle et les services, soutenus par les transferts de fonds issus de la diaspora, participent à une dynamique qui a guidé les politiques budgétaires et monétaires ces dernières années. Dans ce panorama, Fitch Solutions, reconnu pour ses analyses économiques, s’appuie sur sa filiale BMI pour examiner et anticiper les évolutions du marché marocain.

Mesures économiques et dynamisme des investissements

Une étude réalisée par BMI anticipe une révision du taux de croissance du PIB à environ 5,0 % pour 2025. Ce résultat repose notamment sur une relance de la demande intérieure, soutenue par une revalorisation des rémunérations dans le secteur public et une inflation maîtrisée, estimée à 1,6 %, qui préserve le pouvoir d’achat des ménages. Par ailleurs, la stabilité des flux de transferts en provenance des Marocains résidant à l’étranger contribue également à dynamiser la consommation nationale. Dans le même temps, Bank Al-Maghrib envisage de réduire son taux directeur de 25 points de base afin de faciliter l’accès au crédit et encourager l’investissement privé dans des secteurs jugés stratégiques, notamment l’automobile, l’aéronautique et les énergies renouvelables.

Publicité

Contraintes structurelles et atouts touristiques

Si les perspectives de croissance demeurent optimistes, la fragilité du secteur agricole reste un point sensible, compte tenu des conditions climatiques défavorables susceptibles de réduire une production en deçà des moyennes historiques. Ce secteur, qui emploie près de 30 % de la main-d’œuvre, est ainsi confronté à des défis majeurs, parallèlement à un taux de chômage élevé qui requiert une attention continue des décideurs. À l’inverse, le secteur touristique apparaît comme un facteur de résilience. La tenue de la Coupe d’Afrique des Nations en décembre 2025 devrait renforcer l’attractivité du pays et soutenir l’économie dans une période de transition.

En conclusion, l’analyse menée par BMI, filiale de Fitch Solutions, offre un éclairage détaillé sur les forces et les faiblesses de l’économie marocaine. Ce travail de recherche met en perspective les mesures de soutien mises en œuvre et ouvre la voie à une réflexion sur les prochaines étapes pour assurer une croissance équilibrée et durable. La suite de cet examen approfondira les enjeux sectoriels et les ajustements nécessaires dans un contexte en constante évolution.