Déficit au Maghreb: mauvaise nouvelle pour ce pays

Dinar tunisien (Ph. Kapitalis)

Le déficit commercial, qui traduit le déséquilibre entre les recettes des exportations et le coût des importations, représente un enjeu majeur pour la santé économique d’un pays. Semblable à un budget familial déséquilibré, un déficit persistant peut conduire à une dépendance accrue aux financements extérieurs et compromettre la stabilité économique.

Chiffres clés et baisse des exportations

En Tunisie, sur les deux premiers mois de 2025, le déficit commercial a atteint environ 3500 millions de dinars, soit une hausse spectaculaire par rapport à la même période l’année précédente. Ce déséquilibre s’explique notamment par une chute marquée des exportations, qui ont diminué de près de la moitié. Si certains secteurs, comme les industries minières, ont enregistré des progrès modestes, les domaines de l’énergie raffinée et de l’agroalimentaire ont fortement souffert d’une baisse des ventes. Par ailleurs, le taux de couverture des importations par les exportations est passé d’un niveau relativement rassurant à un seuil nettement inférieur, signalant une perte de compétitivité.

Partenaires commerciaux et répartition des échanges

L’analyse des flux commerciaux met en évidence des disparités nettes selon les partenaires. D’un côté, les échanges avec des pays tels que la Chine et la Russie affichent des déficits particulièrement importants, contribuant de manière significative au creusement de la balance négative. D’un autre côté, certains partenaires, notamment en Europe et parmi les pays arabes, présentent des soldes positifs qui viennent partiellement contrebalancer la situation. Les importations, stimulées par une hausse des biens d’équipement et des matières premières, viennent accentuer ce déséquilibre en maintenant une demande extérieure soutenue malgré la baisse des exportations.

Réflexions sur les conséquences et perspectives

Ce déséquilibre commercial, comparable à un foyer dont les dépenses dépassent largement les revenus, soulève des interrogations quant à la capacité du pays à financer sa croissance sans recourir à des capitaux étrangers. Les conséquences immédiates pourraient se traduire par une pression accrue sur la monnaie nationale et une dépendance à l’égard des fluctuations des marchés internationaux. Dans ce contexte, les autorités pourraient être amenées à réévaluer leurs stratégies commerciales et industrielles pour redynamiser les secteurs en difficulté. Une réorganisation des priorités, notamment en encourageant la diversification des produits exportés, apparaît comme une réponse potentielle pour atténuer l’impact du déficit et restaurer l’équilibre commercial.

En définitive, la situation économique actuelle, marquée par une baisse significative des exportations et des déséquilibres avec certains partenaires, nécessite une réflexion approfondie sur les politiques commerciales à adopter afin de garantir une stabilité économique sur le court et le moyen terme.